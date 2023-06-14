В среду, 14 июня, состоится второй поединок плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Верес» и «Металлург». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.

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«Верес» – «Металлург». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлург».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на YouTube канале Veres TV.

Верес – Металлург З. Смотреть онлайн. LIVE трансляция