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Чемпионат Украины
Верес
14.06.2023 13:00 - : -
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 01:21 |
72
0

Верес – Металлург З. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 июня в 13:00 второй матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-Лиге

14 июня 2023, 01:21 |
72
0
Верес – Металлург З. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 14 июня, состоится второй поединок плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Верес» и «Металлург». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Верес» – «Металлург». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлург».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на YouTube канале Veres TV.

Верес – Металлург З. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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