14.06.2023 13:00 - : -
Украина. Премьер лига14 июня 2023, 01:21 |
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Верес – Металлург З. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 июня в 13:00 второй матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-Лиге
14 июня 2023, 01:21 |
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В среду, 14 июня, состоится второй поединок плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Верес» и «Металлург». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Верес» – «Металлург». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлург».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на YouTube канале Veres TV.
Верес – Металлург З. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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