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Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 21:12 | Обновлено 13 июня 2023, 21:15
313
0

Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Верес – Металлург З

В Ровно на стадионе «Авангард» состоится второй поединок за право играть в украинской Премьер-лиге

13 июня 2023, 21:12 | Обновлено 13 июня 2023, 21:15
313
0
Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Верес – Металлург З
УПЛ

В среду, 14 июня, пройдет второй матч плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Верес» и «Металлург».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко. Начало встречи в 13:00.

«Верес» – «Металлург». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на YouTube канале Veres TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлург», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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