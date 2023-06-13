Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Верес – Металлург З
В Ровно на стадионе «Авангард» состоится второй поединок за право играть в украинской Премьер-лиге
В среду, 14 июня, пройдет второй матч плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Верес» и «Металлург».
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко. Начало встречи в 13:00.
«Верес» – «Металлург». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на YouTube канале Veres TV.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлург», за которой следите в украинской версии сайта.
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