В среду, 14 июня, пройдет второй матч плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Верес» и «Металлург».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко. Начало встречи в 13:00.

«Верес» – «Металлург». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на YouTube канале Veres TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлург», за которой следите в украинской версии сайта.