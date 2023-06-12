Другие новости12 июня 2023, 20:23 | Обновлено 12 июня 2023, 20:29
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Рыночная стоимость Роналду упала до 15 млн евро
Transfermarkt обновил ценник звездного португальца
12 июня 2023, 20:23 | Обновлено 12 июня 2023, 20:29
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Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду потерял в цене пять миллионов евро, теперь он оценивается в 15 миллионов евро.
Однако стоит отметить, что он до сих пор остаётся самым дорогим футболистом местного чемпионата наравне со своим одноклубником - Талиска.
Контракт португальца с «Аль-Насром» рассчитан до конца следующего сезона.
В сезоне-2022/23 Криштиану Роналду принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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