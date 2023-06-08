Роналду поделился планами относительно покупки футбольного клуба

Нападающий клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Криштиану Роналду рассказал, что в перспективе хотел бы стать владельцем футбольного клуба.

«Я много инвестирую в Испанию. Я очень привязан к Испании. У меня здесь есть дом, и я надеюсь, что буду жить здесь. Это будет одно из мест, где я буду жить, когда уйду на пенсию. Я бы не стал исключать покупку клуба после окончания карьеры. Я бы хотел стать владельцем футбольного клуба», – заявил Роналду.

Как известно, после чемпионата мира 2022 года, который прошел в Катаре, Роналду признался, что намерен играть еще 2-3 года.

С декабря прошлого года португалец выступает в чемпионате Саудовской Аравии, защищая цвета клуба «Аль-Наср». 19 матчей, 14 голов, 2 ассиста – игровые показатели Роналду в сезоне-2022/2023.