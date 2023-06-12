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12 июня 2023, 19:07 | Обновлено 12 июня 2023, 19:42
648
0

ФОТО. Рюдигер тепло поздоровался с Трубиным и Луниным перед матчем

На клубном уровне игроки вместе защищают цвета «Реала»

12 июня 2023, 19:07 | Обновлено 12 июня 2023, 19:42
648
0
ФОТО. Рюдигер тепло поздоровался с Трубиным и Луниным перед матчем
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты в Бремене на стадионе «Везерштадион» проходит товарищеский матч между национальными сборными Германии и Украины.

Перед началом поединка запасной голкипер сборной Украины Андрей Лунин по-дружески поздоровался с основным защитником Бундестим Антонио Рюдигером.

На клубном уровне Лунин и Рюдигер вместе защищают цвета мадридского «Реала».

Также Рюдигер поприветствовал основного вратаря «сине-желтых» Анатолия Трубина. В октябре прошлого года Рюдигер и Трубин серьезно столкнулись в концовке поединка «Реала» с «Шахтером» (1:1). Тогда немец отличился голом ценой жуткой травмы: ему на голову нанесли 20 швов. Украинцу также перевязали голову.

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фото Антонио Рюдигер Андрей Лунин Реал Мадрид Германия - Украина сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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