ФОТО. Рюдигер тепло поздоровался с Трубиным и Луниным перед матчем

В эти минуты в Бремене на стадионе «Везерштадион» проходит товарищеский матч между национальными сборными Германии и Украины.

Перед началом поединка запасной голкипер сборной Украины Андрей Лунин по-дружески поздоровался с основным защитником Бундестим Антонио Рюдигером.

На клубном уровне Лунин и Рюдигер вместе защищают цвета мадридского «Реала».

Также Рюдигер поприветствовал основного вратаря «сине-желтых» Анатолия Трубина. В октябре прошлого года Рюдигер и Трубин серьезно столкнулись в концовке поединка «Реала» с «Шахтером» (1:1). Тогда немец отличился голом ценой жуткой травмы: ему на голову нанесли 20 швов. Украинцу также перевязали голову.