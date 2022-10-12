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Лига чемпионов
12 октября 2022, 08:27 | Обновлено 12 октября 2022, 08:28
234
0

ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина

Концовка вчерашнего матча оказалась очень кровавой

12 октября 2022, 08:27 | Обновлено 12 октября 2022, 08:28
234
0
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» и «Реал» Мадрид сыграли вничью (1:1).

На 90+5 минуте вратарь донецкого клуба Анатолий Трубин допустил ошибку на выходе и столкнулся головами с защитником испанского клуба Антонио Рюдигером, который в этом моменте сравнял счет.

После столкновения обоим футболистам пришлось оказывать помощь.

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ГОЛ! 1:1. Антонио Рюдигер, 90+5 мин.

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Шахтер Донецк Реал Мадрид Антонио Рюдигер видео голов и обзор Лига чемпионов Анатолий Трубин Шахтер - Реал
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Источник Sport.ua
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