Лига чемпионов12 октября 2022, 08:27 | Обновлено 12 октября 2022, 08:28
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ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
Концовка вчерашнего матча оказалась очень кровавой
12 октября 2022, 08:27 | Обновлено 12 октября 2022, 08:28
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11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» и «Реал» Мадрид сыграли вничью (1:1).
На 90+5 минуте вратарь донецкого клуба Анатолий Трубин допустил ошибку на выходе и столкнулся головами с защитником испанского клуба Антонио Рюдигером, который в этом моменте сравнял счет.
После столкновения обоим футболистам пришлось оказывать помощь.
ГОЛ! 1:1. Антонио Рюдигер, 90+5 мин.
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