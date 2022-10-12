ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина

11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» и «Реал» Мадрид сыграли вничью (1:1).

На 90+5 минуте вратарь донецкого клуба Анатолий Трубин допустил ошибку на выходе и столкнулся головами с защитником испанского клуба Антонио Рюдигером, который в этом моменте сравнял счет.

После столкновения обоим футболистам пришлось оказывать помощь.

ГОЛ! 1:1. Антонио Рюдигер, 90+5 мин.