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Лига чемпионов
12 октября 2022, 00:35 | Обновлено 12 октября 2022, 00:42
293
1

ВИДЕО. Как Рюдигер на 90+5 минуте спас ничью для Реала ценой травмы

Донецкий «Шахтер» не сумел удержать победный счет в матче Лиги чемпионов

12 октября 2022, 00:35 | Обновлено 12 октября 2022, 00:42
293
1
ВИДЕО. Как Рюдигер на 90+5 минуте спас ничью для Реала ценой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов вничью сыграли «Шахтер» и «Реал» Мадрид (1:1).

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Матч прошел в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Донецкий клуб не сумел удержать победный счет в матче Лиги чемпионов. Антонио Рюдигер сравнял счет на последней добавленной 90+5 минуте за счет травмы – ударом головой в столкновении с голкипером Анатолием Трубиным.

ГОЛ! 1:1. Антонио Рюдигер, 90+5 мин.

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Шахтер Донецк Реал Мадрид Антонио Рюдигер видео голов и обзор Лига чемпионов Шахтер - Реал Анатолий Трубин
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Источник Sport.ua
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andre_lui
Трубін не прав
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