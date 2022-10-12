Лига чемпионов12 октября 2022, 00:35 | Обновлено 12 октября 2022, 00:42
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ВИДЕО. Как Рюдигер на 90+5 минуте спас ничью для Реала ценой травмы
Донецкий «Шахтер» не сумел удержать победный счет в матче Лиги чемпионов
12 октября 2022, 00:35 | Обновлено 12 октября 2022, 00:42
293
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11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов вничью сыграли «Шахтер» и «Реал» Мадрид (1:1).
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Матч прошел в Варшаве на стадионе Войска Польского.
Донецкий клуб не сумел удержать победный счет в матче Лиги чемпионов. Антонио Рюдигер сравнял счет на последней добавленной 90+5 минуте за счет травмы – ударом головой в столкновении с голкипером Анатолием Трубиным.
ГОЛ! 1:1. Антонио Рюдигер, 90+5 мин.
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