ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку перед матчем с Германией
Моцион прошел в окрестностях отеля, где проживают футболисты
Игроки сборной Украины за несколько часов до начала благотворительного товарищеского матча с командой Германии совершили непродолжительную прогулку.
Подопечные Сергея Реброва гуляли примерно 20 минут по парку, который находится вблизи отеля, где остановилась украинская команда.
Напомним, матч Германия – Украина состоится в Бремене на арене «Везерштадионе». Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что на поединке ожидается аншлаг.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина.
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