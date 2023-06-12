ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку перед матчем с Германией

Игроки сборной Украины за несколько часов до начала благотворительного товарищеского матча с командой Германии совершили непродолжительную прогулку.

Подопечные Сергея Реброва гуляли примерно 20 минут по парку, который находится вблизи отеля, где остановилась украинская команда.

Напомним, матч Германия – Украина состоится в Бремене на арене «Везерштадионе». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что на поединке ожидается аншлаг.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина.