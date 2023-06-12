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Чемпионат Европы
12 июня 2023, 17:42 | Обновлено 12 июня 2023, 17:45
809
0

ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку перед матчем с Германией

Моцион прошел в окрестностях отеля, где проживают футболисты

12 июня 2023, 17:42 | Обновлено 12 июня 2023, 17:45
809
0
ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку перед матчем с Германией
УАФ

Игроки сборной Украины за несколько часов до начала благотворительного товарищеского матча с командой Германии совершили непродолжительную прогулку.

Подопечные Сергея Реброва гуляли примерно 20 минут по парку, который находится вблизи отеля, где остановилась украинская команда.

Напомним, матч Германия – Украина состоится в Бремене на арене «Везерштадионе». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что на поединке ожидается аншлаг.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина.

По теме:
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На матче Германия – Украина будет аншлаг
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
сборная Украины по футболу Германия - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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