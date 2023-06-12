На матче Германия – Украина будет аншлаг

Благотворительный товарищеский поединок между сборными Германии и Украины посетят 35 975 зрителей.

В украинском секторе команду Сергея Реброва будет поддерживать 1 931 болельщик.

Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч Германия – Украина состоится в Бремене на арене «Везерштадионе». Она во время международных соревнований рассчитана на 37 515 мест, а во время внутренних – на 42 358.

Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина.