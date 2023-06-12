Чемпионат Европы12 июня 2023, 17:25 | Обновлено 12 июня 2023, 17:46
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На матче Германия – Украина будет аншлаг
Товарищеская встреча вызвала повышенный интерес
12 июня 2023, 17:25 | Обновлено 12 июня 2023, 17:46
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Благотворительный товарищеский поединок между сборными Германии и Украины посетят 35 975 зрителей.
В украинском секторе команду Сергея Реброва будет поддерживать 1 931 болельщик.
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Матч Германия – Украина состоится в Бремене на арене «Везерштадионе». Она во время международных соревнований рассчитана на 37 515 мест, а во время внутренних – на 42 358.
Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина.
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