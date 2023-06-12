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Украина. Премьер лига
12 июня 2023, 17:41 | Обновлено 12 июня 2023, 18:05
344
0

Юрий ВИРТ: «Ошибка на старте привела к такому результату»

Наставник «Вереса» – о поражении от «Металлурга»

12 июня 2023, 17:41 | Обновлено 12 июня 2023, 18:05
344
0
Юрий ВИРТ: «Ошибка на старте привела к такому результату»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение от запорожского «Металлурга» (0:1) в первом переходном матче за право остаться в УПЛ.

«Не на такой результат мы рассчитывали. Но с первых минут команда осталась вдесятером. Ошибка наших центральных защитников привела к удалению. На этот эпизод вопросов нет. Ребята отдали много сил. Хорошо защищались. После перерыва даже атаковали больше. Имели отличные моменты. У Николая Гайдучика был хороший шанс. Но не забили.

Говорим об этом с футболистами. Надо в таких эпизодах играть до конца без подката, а дальше уж как выйдет. Потому что играть в меньшинстве почти весь матч – это большая фора для соперника. Мы даже вдесятером контролировали мяч. В полном составе было бы полегче. Это ошибка обоих центральных защитников. И я только что сказал Василию Курко, который пропускал эту игру из-за дисквалификации, что это и его вина. Он получил красную в предыдущей игре против «Ингульца». Сегодня Василия Курко не хватало.

Остались без двух основных центрбеков. Вынужденно поменяли Дмитрия Клеца – у него проблема с ногой. Это проблема. Но нужно выходить и настраиваться на игру. Футболисты сейчас разочарованы и злы на себя. Мы сыграли только первый тайм противостояния. Будем готовиться к повторной игре. Нам нужно много усилий приложить, чтобы победить «Металлург», - сказал Вирт.

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Юрий Вирт Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи Металлург - Верес
Источник ФК Верес
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