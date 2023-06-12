Михаил МУДРИК: «Никаких ожиданий, но победить всегда хотим»

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик высказался о предстоящем матче с командой Германии, который состоится 12 июня в Бремене на поле арены «Везерштадион».

Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

«Везерштадион»? Классный стадион, хорошее поле. Будем выходить играть.

Нет никаких ожиданий. Всегда классно играть против сильных. Никаких ожиданий, но победить всегда хотим. Мы помним, что мы сборная – национальная команда, первая команда страны. Всегда должны играть только на победу», – заявил Мудрик.

Матч Германия – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина.