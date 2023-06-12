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Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2023, 16:02 | Обновлено 12 июня 2023, 16:06
275
2

Михаил МУДРИК: «Никаких ожиданий, но победить всегда хотим»

Полузащитник – о предстоящем матче с командой Германии

12 июня 2023, 16:02 | Обновлено 12 июня 2023, 16:06
275
2
Михаил МУДРИК: «Никаких ожиданий, но победить всегда хотим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик высказался о предстоящем матче с командой Германии, который состоится 12 июня в Бремене на поле арены «Везерштадион».

Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

«Везерштадион»? Классный стадион, хорошее поле. Будем выходить играть.

Нет никаких ожиданий. Всегда классно играть против сильных. Никаких ожиданий, но победить всегда хотим. Мы помним, что мы сборная – национальная команда, первая команда страны. Всегда должны играть только на победу», – заявил Мудрик.

Матч Германия – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина.

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Комментарии 2
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Міш Міш
Тут вболівальники згідні з пудриком, ні в кого ніяких позитивниз очікувань від цієї нікчеми нема.
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+1
well
Так же и у нас, Миша, от тебя никаких ожиданий
Ответить
+1
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