Глава Ла Лиги высказался о срыве возвращения Месси в Барселону

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал тот факт, что аргентинский нападающий Лионель Месси и «Барселона» не смогли достигнуть договоренность относительно возвращения игрока в столицу Каталонии.

«Одни думают, что Ла Лига делала все возможное, чтобы он вернулся в «Барселону», а другие – все, чтобы помешать этому. Люди всегда ищут причины, которых нет.

Мы всегда объясняли предельно ясно. Баланс «Барсы» не соответствует норме «один к одному», он составляет 40%. Так как норма была изменена для всех клубов, дела у них немного лучше, чем в прошлом году, но все еще далеки от нормы.

План жизнеспособности касается всех клубов и является результатом нового закона о спорте, одобренного 22 декабря, что делает нас еще более ответственными за будущее клубов», – заявил Тебас.

Как известно, Месси продолжит свою карьеру в американской МЛС, став игроком клуба «Интер Майми».