Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Глава Ла Лиги высказался о срыве возвращения Месси в Барселону
Испания
12 июня 2023, 15:41 | Обновлено 12 июня 2023, 15:52
744
1

Глава Ла Лиги высказался о срыве возвращения Месси в Барселону

Хавьер Тебас – о финансовом состоянии каталонцев

12 июня 2023, 15:41 | Обновлено 12 июня 2023, 15:52
744
1
Глава Ла Лиги высказался о срыве возвращения Месси в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал тот факт, что аргентинский нападающий Лионель Месси и «Барселона» не смогли достигнуть договоренность относительно возвращения игрока в столицу Каталонии.

«Одни думают, что Ла Лига делала все возможное, чтобы он вернулся в «Барселону», а другие – все, чтобы помешать этому. Люди всегда ищут причины, которых нет.

Мы всегда объясняли предельно ясно. Баланс «Барсы» не соответствует норме «один к одному», он составляет 40%. Так как норма была изменена для всех клубов, дела у них немного лучше, чем в прошлом году, но все еще далеки от нормы.

План жизнеспособности касается всех клубов и является результатом нового закона о спорте, одобренного 22 декабря, что делает нас еще более ответственными за будущее клубов», – заявил Тебас.

Как известно, Месси продолжит свою карьеру в американской МЛС, став игроком клуба «Интер Майми».

По теме:
Винисиус Жуниор и Родриго поменяли номера в Реале
Реал нашел в Баварии замену Бензема
Алавес и Леванте разошлись миром в первом матче плей-офф за выход в Ла Лигу
Хавьер Тебас Ла Лига
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
Футбол | 11 июня 2023, 15:45 22
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов

А вот против флага Палестины никто не был...

Венгер возглавит команду Зинченко в благотворительном матче для Украины
Футбол | 12 июня 2023, 12:42 2
Венгер возглавит команду Зинченко в благотворительном матче для Украины
Венгер возглавит команду Зинченко в благотворительном матче для Украины

Товарищеский поединок состоится 5 августа в Лондоне

Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Футбол | 12.06.2023, 09:38
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
Бокс | 12.06.2023, 07:30
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 11.06.2023, 14:28
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Річ у тім, що Месі хотів би повернутися в Барселону. Але хоче звичайне велике бабло. Але не хоче, аби для цього забрали зарплату в половини команди. А інакше ніяк, бо в Барселони все ще захмарні зарплати у всіх.  І вийшов глухий кут.Вся проблема завжди була у цій захмарній зарплаті і жадібності Мессі. Він і розвалив Барселону.
В Реалі коли Роналдо почав таке виробляти, то йому просто помахали ручкою, сплавили у Ювентус і більше про нього не згадували.
Можливо Мессі і пам'ятав випадки Шевченка, Кака та інших зірок, які після невдач повернулося в свої колишні клуби, сподіваючись відтворити колишню магію. Але нічого не вийшло. Тому довелося йти догравати у США. До саудитів напевно дружина не захотіла. А в Маямі класно.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
12.06.2023, 10:08 26
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Реал, не расслабляйся. Мы идем за тобой»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Реал, не расслабляйся. Мы идем за тобой»
11.06.2023, 02:40 4
Футбол
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
12.06.2023, 10:20 3
Теннис
Бразилия повержена! Украина по пенальти обыграла чемпионов мира по socca
Бразилия повержена! Украина по пенальти обыграла чемпионов мира по socca
10.06.2023, 19:23 35
Другие виды
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
10.06.2023, 22:39 2
Война
Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор
Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор
10.06.2023, 23:59 3
Футбол
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса соверменности
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса соверменности
12.06.2023, 10:40 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности