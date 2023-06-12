Глава Ла Лиги высказался о срыве возвращения Месси в Барселону
Хавьер Тебас – о финансовом состоянии каталонцев
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал тот факт, что аргентинский нападающий Лионель Месси и «Барселона» не смогли достигнуть договоренность относительно возвращения игрока в столицу Каталонии.
«Одни думают, что Ла Лига делала все возможное, чтобы он вернулся в «Барселону», а другие – все, чтобы помешать этому. Люди всегда ищут причины, которых нет.
Мы всегда объясняли предельно ясно. Баланс «Барсы» не соответствует норме «один к одному», он составляет 40%. Так как норма была изменена для всех клубов, дела у них немного лучше, чем в прошлом году, но все еще далеки от нормы.
План жизнеспособности касается всех клубов и является результатом нового закона о спорте, одобренного 22 декабря, что делает нас еще более ответственными за будущее клубов», – заявил Тебас.
Как известно, Месси продолжит свою карьеру в американской МЛС, став игроком клуба «Интер Майми».
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Можливо Мессі і пам'ятав випадки Шевченка, Кака та інших зірок, які після невдач повернулося в свої колишні клуби, сподіваючись відтворити колишню магію. Але нічого не вийшло. Тому довелося йти догравати у США. До саудитів напевно дружина не захотіла. А в Маямі класно.