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  4. Хавьер ТЕБАС: «Реал постоянно плачет из-за доходов от ТВ»
Испания
20 мая 2023, 11:58 |
81
0

Хавьер ТЕБАС: «Реал постоянно плачет из-за доходов от ТВ»

Президент Ла Лиги – о стоимость телеправ в чемпионате

20 мая 2023, 11:58 |
81
0
Хавьер ТЕБАС: «Реал постоянно плачет из-за доходов от ТВ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что испанский чемпионат вполне может конкурировать с АПЛ по доходам от продажи телеправ:

«Наши клубы на национальном телевидении зарабатывают столько же, сколько и клубы АПЛ. А «Реал» постоянно плачет, но его заявления неправдивы: он тоже зарабатывает столько же, сколько и клубы АПЛ.

Именно поэтому «Реал» и «Барселона» – первые в списке клубов с самыми высокими доходами в мире. Я не знаю, чего они ещё хотят».

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Хавьер Тебас Ла Лига Реал Мадрид
Источник Marca
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