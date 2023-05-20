Хавьер ТЕБАС: «Реал постоянно плачет из-за доходов от ТВ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что испанский чемпионат вполне может конкурировать с АПЛ по доходам от продажи телеправ:

«Наши клубы на национальном телевидении зарабатывают столько же, сколько и клубы АПЛ. А «Реал» постоянно плачет, но его заявления неправдивы: он тоже зарабатывает столько же, сколько и клубы АПЛ.

Именно поэтому «Реал» и «Барселона» – первые в списке клубов с самыми высокими доходами в мире. Я не знаю, чего они ещё хотят».