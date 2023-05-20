Испания20 мая 2023, 11:58 |
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Хавьер ТЕБАС: «Реал постоянно плачет из-за доходов от ТВ»
Президент Ла Лиги – о стоимость телеправ в чемпионате
20 мая 2023, 11:58 |
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что испанский чемпионат вполне может конкурировать с АПЛ по доходам от продажи телеправ:
«Наши клубы на национальном телевидении зарабатывают столько же, сколько и клубы АПЛ. А «Реал» постоянно плачет, но его заявления неправдивы: он тоже зарабатывает столько же, сколько и клубы АПЛ.
Именно поэтому «Реал» и «Барселона» – первые в списке клубов с самыми высокими доходами в мире. Я не знаю, чего они ещё хотят».
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