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  4. ВИДЕО. Будущий партнер Месси. Кривцов прибыл в расположение сборной Украины
Чемпионат Европы
12 июня 2023, 13:40 |
908
4

ВИДЕО. Будущий партнер Месси. Кривцов прибыл в расположение сборной Украины

32-летний защитник присоединился к лагерю национальной команды

12 июня 2023, 13:40 |
908
4
ВИДЕО. Будущий партнер Месси. Кривцов прибыл в расположение сборной Украины
УАФ. Сергей Кривцов

32-летний украинский защитник американского клуба «Интер Майами» Сергей Кривцов прибыл в расположение сборной Украины.

«Очень сложная дорога была. Практически 2 дня не спал. С Майами я вылетал в Стамбул, а уже со Стамбула прилетел в Бремен.

Очень хочется поговорить на родном языке. Скучал за парнями. Когда играл в «Шахтере», то я видел их каждый день. Да, тогда я скучал за ребятами с других команд, но своих пацанов видел каждый день.

Сейчас ситуация поменялась. Мы общаемся в онлайн-режиме. Хочу увидеть их поскорее и пообщаться, обняться», – сказал Кривцов по приезду.

Сергей был вызван на июньский сбор, но не попал в заявку на сегодняшний товарищеский матч с Германией.

Интересно, что в скором времени Кривцов будет играть в одной команде со звездным аргентинским форвардом Лионелем Месси. Недавно Лео подтвердил свой переход в «Интер Майами».

ВИДЕО. Будущий партнер Месси. Кривцов прибыл в расположение сборной Украины

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видео Сергей Кривцов сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Евро-2024 Интер Майами
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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Молодец. Везде успевает.  Кроме футбола Сергей занимается бизнесом. Он вместе с одноклубником
Тарасом Степаненко является совладельцем в селе Ольшанка Полтавской
области ресторанно-гостиничного комплекса «Лубенская слобода».
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+1
Злий Глобинець
Оце так поворот у кар'єрі Сергія! Як постаріє - онукам буде розказувати, що колись грав із САМИМ Лео.
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+1
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ALM
Це Мессі партнер Кривцова, хоча зворотнє твердження також вірне. 
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0
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