32-летний украинский защитник американского клуба «Интер Майами» Сергей Кривцов прибыл в расположение сборной Украины.

«Очень сложная дорога была. Практически 2 дня не спал. С Майами я вылетал в Стамбул, а уже со Стамбула прилетел в Бремен.

Очень хочется поговорить на родном языке. Скучал за парнями. Когда играл в «Шахтере», то я видел их каждый день. Да, тогда я скучал за ребятами с других команд, но своих пацанов видел каждый день.

Сейчас ситуация поменялась. Мы общаемся в онлайн-режиме. Хочу увидеть их поскорее и пообщаться, обняться», – сказал Кривцов по приезду.

Сергей был вызван на июньский сбор, но не попал в заявку на сегодняшний товарищеский матч с Германией.

Интересно, что в скором времени Кривцов будет играть в одной команде со звездным аргентинским форвардом Лионелем Месси. Недавно Лео подтвердил свой переход в «Интер Майами».

Читайте также: Известна заявка сборной Украины на матч с Германией

ВИДЕО. Будущий партнер Месси. Кривцов прибыл в расположение сборной Украины