Известна заявка сборной Украины на матч с Германией

12 июня в Бремене на «Везерштадионе» сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Германии.

Заявка сборной Украины на матч с Германией

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин.

Защитники: Соболь, Сваток, Бондарь, Забарный, Миколенко, Конопля, Тымчик, Матвиенко.

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Игнатенко, Цыганков, Пихаленок, Зубков, Судаков.

Нападающие: Ванат, Довбик.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Бремене, в заявку на матч не попали Виталий Буяльский, Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.