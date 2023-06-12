Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Чемпионат Европы
12 июня 2023, 10:08 | Обновлено 12 июня 2023, 10:28
1554
9

Известна заявка сборной Украины на матч с Германией

Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени

12 июня 2023, 10:08 | Обновлено 12 июня 2023, 10:28
1554
9
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
УАФ

12 июня в Бремене на «Везерштадионе» сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Германии.

Заявка сборной Украины на матч с Германией

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин.

Защитники: Соболь, Сваток, Бондарь, Забарный, Миколенко, Конопля, Тымчик, Матвиенко.

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Игнатенко, Цыганков, Пихаленок, Зубков, Судаков.

Нападающие: Ванат, Довбик.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Бремене, в заявку на матч не попали Виталий Буяльский, Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

По теме:
Германия – Украина. Текстовая трансляция матча
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Германия – Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Сергей Ребров сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина Бремен
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг ATP. Джокович вернул статус первой ракетки мира
Теннис | 12 июня 2023, 08:59 0
Рейтинг ATP. Джокович вернул статус первой ракетки мира
Рейтинг ATP. Джокович вернул статус первой ракетки мира

Эрик Ваншельбойм и Александр Брайнин обновили личные рекорды

Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Другие виды | 11 июня 2023, 22:00 32
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca

В немецком Эссене победой Казахстана завершился ЧМ-2023 по socca

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 11.06.2023, 14:28
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Футбол | 11.06.2023, 18:20
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Уругвай выиграл у Италии финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20
Футбол | 12.06.2023, 02:05
Уругвай выиграл у Италии финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20
Уругвай выиграл у Италии финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
після призначення Реброва тренером збірної було багато позитивних коментів на його адресу від диванних експердів. 
Після 1-ої (першої) заявки на матч ті ж самі експерди вже невдоволені... Вони (заглянувши під свої дивани) краще знають стан і можливості футболістів.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
BallsToTheWall
Выйдут Бущан, Довбик и легионеры!   Своих то мы видели каждый тур.
Ответить
0
Vitaliksaj
Показывать мегого будет?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Не могу понять Кочергин лучший в Ракуве
Русин наколотил мячей в упл может сыграть слева
Как издевательство кроме Мудрыка никого слева. Опять туда будут совать Зубкова и Циганкова?
Или соболя?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Виктор Алтухов
Ребров продолжает традицию "папередников", не замечает игроков лучшей по игре команды Заря. Уверен, результат команды будет тот же. Примеры: Сваток, Тымчик никогда не были и не будут игроками уровня сборной, а Имяреков сейчас на их позиции на голову сильнее. Почти уверен, что Русин в такой форме, что способен решать задачи нападающего лучше Ваната и, скорее всего, Довбика, который в международных матчах пропадает на поле. Очередной ГТ, набирающий состав по именам клубов, по личному отношению к вывескам.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
10.06.2023, 23:56 102
Футбол
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
11.06.2023, 08:19 3
Бокс
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
11.06.2023, 01:39
Волейбол
Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор
Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор
10.06.2023, 23:59 3
Футбол
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
10.06.2023, 20:23 8
Футбол
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
10.06.2023, 22:39 2
Война
Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры после победы над Тейлором
Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры после победы над Тейлором
11.06.2023, 17:58 7
Бокс
Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо
Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо
10.06.2023, 09:54 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности