Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени
12 июня в Бремене на «Везерштадионе» сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Германии.
Заявка сборной Украины на матч с Германией
Вратари: Бущан, Трубин, Лунин.
Защитники: Соболь, Сваток, Бондарь, Забарный, Миколенко, Конопля, Тымчик, Матвиенко.
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Игнатенко, Цыганков, Пихаленок, Зубков, Судаков.
Нападающие: Ванат, Довбик.
Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Бремене, в заявку на матч не попали Виталий Буяльский, Владислав Кочергин и Назарий Русин.
Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.
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Или соболя?