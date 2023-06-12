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Италия
12 июня 2023, 10:55 | Обновлено 12 июня 2023, 12:03
1130
3

ВИДЕО. Волейбол в матче с Коваленко. Игрок Вероны вынес мяч рукой из ворот

«Желто-синие» обыграли «Специю» со счетом 3:1 и сохранили прописку в Серии А

12 июня 2023, 10:55 | Обновлено 12 июня 2023, 12:03
1130
3
ВИДЕО. Волейбол в матче с Коваленко. Игрок Вероны вынес мяч рукой из ворот
Twitter

В воскресенье, 11 июня, состоялся матч плей-офф за право остаться в Серии А между клубами «Специя» и «Верона». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «желто-синих».

На 68-й минуте при счете 3:1 в пользу номинальных гостей защитник «Вероны» устроил волейбол в своей штрафной. Игрок «Специи» перекинул голкипера, и мяч должен был залетать в ворота, однако Марко Фараони выбил его рукой с ленты. В итоге «орлята» пробили 11-метровый, который не смогли реализовать, а Марко был удален с поля.

Интересно, что на 5-й минуте Фараони открыл счет в матче.

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко начал поединок в запасе. На 68-й минуте он появился на поле вместо Шимона Журковски.

ВИДЕО. Волейбол в матче с Коваленко. Игрок Вероны вынес мяч рукой из ворот

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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romanchik.8409
Спорт ЮА..Ну вообще не серьезно относитесь к информации..Здесь Вы сообщаете,что Коваленко сыграл 68 минут....А Здесь https://sport.ua/news/629833-po-srednemu-izvestna-otsenka-kovale
nko-za-match-spetsii-s-veronoy ,что он вышел на 65 минуте матча...
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+2
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Алекс днепр
Кпкоето странное назвпние статьи из которого можно понять что коваленко играл в волейбол.Для чего этот бред птсать ?
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