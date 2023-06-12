ВИДЕО. Волейбол в матче с Коваленко. Игрок Вероны вынес мяч рукой из ворот
«Желто-синие» обыграли «Специю» со счетом 3:1 и сохранили прописку в Серии А
В воскресенье, 11 июня, состоялся матч плей-офф за право остаться в Серии А между клубами «Специя» и «Верона». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «желто-синих».
На 68-й минуте при счете 3:1 в пользу номинальных гостей защитник «Вероны» устроил волейбол в своей штрафной. Игрок «Специи» перекинул голкипера, и мяч должен был залетать в ворота, однако Марко Фараони выбил его рукой с ленты. В итоге «орлята» пробили 11-метровый, который не смогли реализовать, а Марко был удален с поля.
Интересно, что на 5-й минуте Фараони открыл счет в матче.
Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко начал поединок в запасе. На 68-й минуте он появился на поле вместо Шимона Журковски.
ВИДЕО. Волейбол в матче с Коваленко. Игрок Вероны вынес мяч рукой из ворот
Faraoni co w siatkówkę zagrał hahahahpic.twitter.com/mYKQ2XOzcG— Wilku (@Wilku_ASR) June 11, 2023
Видеообзор матча:
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