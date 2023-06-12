Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рууд назвал ключевой момент в финале Ролан Гаррос с Джоковичем
Ролан Гаррос
12 июня 2023, 07:20 | Обновлено 12 июня 2023, 07:21
266
0

Рууд назвал ключевой момент в финале Ролан Гаррос с Джоковичем

Каспер сожалеет, что не забил смэш в шестом гейме первого сета

12 июня 2023, 07:20 | Обновлено 12 июня 2023, 07:21
266
0
Рууд назвал ключевой момент в финале Ролан Гаррос с Джоковичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд и Новак Джокович

Норвежский теннисист Каспер Рууд расказал, в какой момент события в финале Ролан Гаррос 2023 пошли по сценарию Новака Джоковича.

«Думаю, в гейме при счете 4:2 в первом сете. Мне не повезло. Был очень длинный розыгрыш, я мог сравнять счет в гейме, но не забил смэш. Это было очень разочаровывающе. Да, я продолжал лидировать, но было бы здорово сделать счет 5:2 перед новыми мячами. Было тяжело.

На тай-брейке Новак играл как-то слишком хорошо, особенно в начале. Я немного расстроен, что не навязал борьбу на старте второго сета. Он слишком быстро повел, и я не смог отыграться.

Третий сет был равным. У меня было не так много шансов, но я старался держать подачу, оставаться в игре и ждать развития событий», – сказал Рууд.

Отметим, что Каспер проиграл со счетом 6:7(1), 3:6, 5:7.

По теме:
ДЖОКОВИЧ: «Много времени думал, как выиграть у Федерера и Надаля»
Надаль поздравил Джоковича с рекордом
ВИДЕО. Как Джокович 23-й титул Grand Slam выиграл
Каспер Рууд Новак Джокович Ролан Гаррос 2023
Источник ASAP text
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
Футбол | 11 июня 2023, 15:05 98
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо

Валерий Василенко – о почти свершившейся отставке Йовичевича

Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
Бокс | 11 июня 2023, 08:19 3
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»

Тренер и аналитик – о победе Теофимо Лопеса над Джошем Тейлором

Снигур завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме
Теннис | 11.06.2023, 17:18
Снигур завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме
Снигур завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме
Де Брюйне рискует пропустить старт нового сезона
Футбол | 12.06.2023, 05:06
Де Брюйне рискует пропустить старт нового сезона
Де Брюйне рискует пропустить старт нового сезона
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Другие виды | 11.06.2023, 12:52
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
10.06.2023, 23:56 102
Футбол
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
11.06.2023, 07:23 4
Бокс
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
11.06.2023, 15:45 22
Футбол
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
11.06.2023, 22:00 31
Другие виды
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
11.06.2023, 01:39
Волейбол
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
11.06.2023, 04:55 7
Футбол
Крэйзи-файт! Деревянченко проиграл Мунгии перестрелку за пояс WBC Silver
Крэйзи-файт! Деревянченко проиграл Мунгии перестрелку за пояс WBC Silver
11.06.2023, 06:42 4
Бокс
Легенды ЛЧ. 7 человек, выигравших турнир в статусе и футболиста, и тренера
Легенды ЛЧ. 7 человек, выигравших турнир в статусе и футболиста, и тренера
10.06.2023, 12:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности