Рууд назвал ключевой момент в финале Ролан Гаррос с Джоковичем

Норвежский теннисист Каспер Рууд расказал, в какой момент события в финале Ролан Гаррос 2023 пошли по сценарию Новака Джоковича.

«Думаю, в гейме при счете 4:2 в первом сете. Мне не повезло. Был очень длинный розыгрыш, я мог сравнять счет в гейме, но не забил смэш. Это было очень разочаровывающе. Да, я продолжал лидировать, но было бы здорово сделать счет 5:2 перед новыми мячами. Было тяжело.

На тай-брейке Новак играл как-то слишком хорошо, особенно в начале. Я немного расстроен, что не навязал борьбу на старте второго сета. Он слишком быстро повел, и я не смог отыграться.

Третий сет был равным. У меня было не так много шансов, но я старался держать подачу, оставаться в игре и ждать развития событий», – сказал Рууд.

Отметим, что Каспер проиграл со счетом 6:7(1), 3:6, 5:7.