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  4. Джокович обыграл Рууда в финале Ролан Гаррос, выиграв 23-й титул Grand Slam
Ролан Гаррос
11 июня 2023, 19:25 | Обновлено 11 июня 2023, 20:44
2670
22

Джокович обыграл Рууда в финале Ролан Гаррос, выиграв 23-й титул Grand Slam

Новак выиграл у Каспера в трех сетах за 3 часа и 15 минут

11 июня 2023, 19:25 | Обновлено 11 июня 2023, 20:44
2670
22
Джокович обыграл Рууда в финале Ролан Гаррос, выиграв 23-й титул Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Каспер Рууд

11 июня состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 среди мужчин.

В поединке за трофей сыграли экс-лидер мужского тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 3) и четвертая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия). Встреча завершилась победой серба в трех сетах за 3 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2023. Финал

Новак Джокович (Сербия) [3] – Каспер Рууд (Норвегия) [4] – 7:6 (7:1), 6:3, 7:5

В первом сете Каспер вел 4:1 с одним брейком, однако не смог удержать преимущество и уступил на тай-брейке. После этого игра перешла под контроль Новака.

Это был пятый матч между теннисистами. Ноле выиграл все встречи.

Джокович в третий раз в карьере выиграл Ролан Гаррос. Всего на его счету 23 титула Grand Slam, что является рекордом у мужчин. У Рафаэля Надаля 22 трофея, а у Роджера Федерера – 20.

Рууд во второй раз подряд сыграл в финале французского мейджора. В 2022 году он уступил Рафаэлю Надалю в трех партиях.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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arrow1418
Не знаю як для кого но мені це взагалі лайно. Не подобається . Таке відчуття просто в потрібний час в потрібне місце...Не відчуваю його легендою як Надаля, Федерера .
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+2
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Алекс днепр
Тварь ватнвя 
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+1
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serhiy
Та вигав він чи не виграв-всерівно пішов він за кораблем !!!
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сергей богданов
Читаю и диву даюсь! Мы наблюдали величайшую эпоху мужского тенниса! Когда нибудь может и выграют и 25 и 30 шлемов, но лучшие теннисисты играли в наше время, только вдумайтесь сколько они на троих взяли шлемов и сколько сыграли друг с другом! А грунтовый феномен рафы навсегда вписан в историю! А так было понятно что только Алькатрас может обыграть серба но не выдержал темпа, в финале все было очевидно! Вообще джокович ментально самый сильный ему тут нет равных
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+1
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RoadToParis
в режиме Джоковича-чпоковича провел концовку серб.
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+1
vvm2068
Джокович зробиз це !!!! Хай всі, хто вболівав проти нього приймуть це
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0
arrow1418
Різниця в тому що джок виграв все що міг а за останні чотири роки більшу половину бо грати не було з ким. А як було то програв одноногому Надалю . А все інше просто неочом .я зайшов нарахував 10 останніх шоломів він виграв тільки в двох що вигравали до цього шолом тім ( мертвий) і рак медведев. Все інші зброд а ти подивись як раніше іншим давалися шоломи як ця четвірка розігрувала між собою і джок там був останній , просто дочекався коли їх не стало і почав вигравати людей не очом .
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0
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RoadToParis
а что это за девочки в розовом, чуть с малыми Роджера и Мирки не перепутал...
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0
RoadToParis
после Уимблдона 87, Навртилова вела 16:1 против Граф по ТБШ (итого: 18-22)
вовремя Ролан Гарроса 23 года Джокович ведет 22:1 против Алькараса по ТБШ, кхм... уже 23:1 перед Уимблдоном
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
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0
romanchik.8409
Джокович конечно машина....
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0
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VITASS
23 шолом!!! Кращій!!!
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-2
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