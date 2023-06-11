Джокович обыграл Рууда в финале Ролан Гаррос, выиграв 23-й титул Grand Slam
Новак выиграл у Каспера в трех сетах за 3 часа и 15 минут
11 июня состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 среди мужчин.
В поединке за трофей сыграли экс-лидер мужского тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 3) и четвертая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия). Встреча завершилась победой серба в трех сетах за 3 часа и 15 минут.
Ролан Гаррос 2023. Финал
Новак Джокович (Сербия) [3] – Каспер Рууд (Норвегия) [4] – 7:6 (7:1), 6:3, 7:5
В первом сете Каспер вел 4:1 с одним брейком, однако не смог удержать преимущество и уступил на тай-брейке. После этого игра перешла под контроль Новака.
Это был пятый матч между теннисистами. Ноле выиграл все встречи.
Джокович в третий раз в карьере выиграл Ролан Гаррос. Всего на его счету 23 титула Grand Slam, что является рекордом у мужчин. У Рафаэля Надаля 22 трофея, а у Роджера Федерера – 20.
Рууд во второй раз подряд сыграл в финале французского мейджора. В 2022 году он уступил Рафаэлю Надалю в трех партиях.
ROLAND-GARROS CHAMPIOOOOON 🏆🇷🇸#RolandGarros @DjokerNole pic.twitter.com/gDEgIdLRci— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2023
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