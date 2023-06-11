Джокович обыграл Рууда в финале Ролан Гаррос, выиграв 23-й титул Grand Slam

11 июня состоялся финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 среди мужчин.

В поединке за трофей сыграли экс-лидер мужского тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 3) и четвертая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия). Встреча завершилась победой серба в трех сетах за 3 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2023. Финал

Новак Джокович (Сербия) [3] – Каспер Рууд (Норвегия) [4] – 7:6 (7:1), 6:3, 7:5

В первом сете Каспер вел 4:1 с одним брейком, однако не смог удержать преимущество и уступил на тай-брейке. После этого игра перешла под контроль Новака.

Это был пятый матч между теннисистами. Ноле выиграл все встречи.

Джокович в третий раз в карьере выиграл Ролан Гаррос. Всего на его счету 23 титула Grand Slam, что является рекордом у мужчин. У Рафаэля Надаля 22 трофея, а у Роджера Федерера – 20.

Рууд во второй раз подряд сыграл в финале французского мейджора. В 2022 году он уступил Рафаэлю Надалю в трех партиях.