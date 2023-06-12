Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Германия
12.06.2023 19:00 – 41 1 : 2
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
12 июня 2023, 19:00 |
19883
20

Германия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 12 июня в 19:00 по киевскому времени

12 июня 2023, 19:00 |
19883
20
Германия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 12 июня, в Бремене на поле «Везерштадиона» состоится товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Евро-2024 пройдет на полях Германии, поэтому Бундестим лишена «прелести» отборочных поединков. К предстоящему чемпионату Европы немцы готовятся посредством исключительно товарищеских поединков. Игра против Украины станет для сборной Германии третьим спаррингом в нынешнем году.

Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Накануне матча в Бремене сборная Украины наконец-то получила «полноценного» наставника. За несколько дней до игры против Германии контракт с УАФ подписал Сергей Ребров. Именно под его руководством «сине-желтые» будут пытаться пробиться на ближайший чемпионат Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина.

Видеотрансляцию матча в Бремене можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO и каналах Суспільне Спорт.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

События матча

23’
ГОЛ ! Автогол забил Антонио Рюдигер (Германия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Вольф (Германия).
По теме:
Филипп ЛАМ: «Немецкий футбольный союз выбрал правильного соперника»
Автогол Рюдигера. Мудрик пробил неточно, помог рикошет, Украина впереди
Догнал Зинченко и Милевского. Цыганков забил 8 гол в сборной Украины
сборная Украины по футболу смотреть онлайн товарищеские матчи Сергей Ребров сборная Германии по футболу Германия - Украина Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета
Футбол | 12 июня 2023, 19:19 0
Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета
Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета

Уже на 6-й минуте матча Бундестим забил быстрый гол

«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
Бокс | 12 июня 2023, 07:30 3
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией

Украинский боксер уверен, что был лучше

ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
Бокс | 12.06.2023, 11:23
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
Луческу – приоритетный кандидат для Фенербахче на пост главного тренера
Футбол | 12.06.2023, 13:17
Луческу – приоритетный кандидат для Фенербахче на пост главного тренера
Луческу – приоритетный кандидат для Фенербахче на пост главного тренера
Определен обладатель бронзовых наград на чемпионате мира 2023 по socca
Другие виды | 11.06.2023, 19:54
Определен обладатель бронзовых наград на чемпионате мира 2023 по socca
Определен обладатель бронзовых наград на чемпионате мира 2023 по socca
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олексій Коваль
Уроди, не вже хоча б збірну не можна нормально показати?!?!
Ответить
+3
kadaad .
Снова игру сборной придется смотреть на пиратских сайтах!!! Это жесть!!! 
Ответить
+2
Показать Скрыть 7 ответов
kadaad .
На поле сборная Ротаня, бегают десять болванов и не знают что на поле делать!
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Sergei Shcherbak
защиты нет((((
Ответить
+1
Kapitan Vrungel
Ну, радий за хлопців - не довго мучились 
Ответить
+1
Mr Voevudskiy
Смотрю матч своей сборной в вк.. на русском языке. Сюр)
Ответить
+1
Олег Мандрівник
ОГО
Ответить
0
Віктор Шабанов
1-2
Ответить
0
Луганчанин
Киньте ссылку онлайн плииииз
Ответить
0
Sergei Shcherbak
ух ты))))
Ответить
0
Віктор Шабанов
1-1
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
11.06.2023, 04:55 7
Футбол
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
10.06.2023, 22:39 2
Война
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
11.06.2023, 22:00 34
Другие виды
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
11.06.2023, 15:45 29
Футбол
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
11.06.2023, 12:52 58
Другие виды
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса соверменности
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса соверменности
12.06.2023, 10:40 8
Бокс
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
11.06.2023, 08:19 3
Бокс
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
11.06.2023, 14:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности