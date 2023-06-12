В понедельник, 12 июня, в Бремене на поле «Везерштадиона» состоится товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.

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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Евро-2024 пройдет на полях Германии, поэтому Бундестим лишена «прелести» отборочных поединков. К предстоящему чемпионату Европы немцы готовятся посредством исключительно товарищеских поединков. Игра против Украины станет для сборной Германии третьим спаррингом в нынешнем году.

Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Накануне матча в Бремене сборная Украины наконец-то получила «полноценного» наставника. За несколько дней до игры против Германии контракт с УАФ подписал Сергей Ребров. Именно под его руководством «сине-желтые» будут пытаться пробиться на ближайший чемпионат Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Украина.

Видеотрансляцию матча в Бремене можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO и каналах Суспільне Спорт.