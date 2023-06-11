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  4. Источник: Патрик ван Леувен в ближайшее время подпишет контракт с Шахтером
Украина. Премьер лига
11 июня 2023, 14:42 |
2445
4

Источник: Патрик ван Леувен в ближайшее время подпишет контракт с Шахтером

Нидерландского специалиста в «Заре» может заменить Валерий Кривенцов

11 июня 2023, 14:42 |
2445
4
Источник: Патрик ван Леувен в ближайшее время подпишет контракт с Шахтером
ФК Заря. Патрик ван Леувен

53-летний нидерландский специалист Патрик ван Леувен, который сейчас возглавляет луганскую «Зарю», в ближайшее время подпишет контракт с донецким «Шахтером».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, детальные переговоры между сторонами еще не состоялись, однако уже существует принципиальная договоренность между коучем и «горняками».

Назначение Патрика ван Луевена на пост наставника «Шахтера» – идея владельца клуба [Рината Ахметова – ред.], которую поддерживает генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Фаворит на замену ван Леувену в «Заре» является Валерий Кривенцов, чью кандидатуру поддерживают советники Евгения Геллера [президент «Зари» – ред.] в клубе и вне его.

Ранее стало известно о том, что президент «горняков» Ринат Ахметов лично принял решение об увольнении Игоря Йовичевича с поста наставника команды. Сообщалось, что руководство донецкого клуба рассматривает еще трех кандидатов на замену хорватскому коучу: Арне Слот, Винченцо Итальяно и Дженнаро Гаттузо.

Сам Йовичевич также подтвердил хорватским СМИ об уходе из «Шахтера».

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Патрик ван Леувен Валерий Кривенцов Игор Йовичевич назначение тренера Ринат Ахметов Евгений Геллер Заря Луганск Шахтер Донецк Сергей Палкин
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Lex Aries
Цей Шахтар... Минулого року забрав тренера з Дніпра, цього з Зорі. Не клуб а паразит якийсь.
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
і знов, як з Йовічем минулого літа, - перемагає бабло...
=
тепер балєльсьчіки Шахтьора будуть тут писати - Йович слабий тренер;
та таке не вперше:  що скажуть Пал кін і Срна - те балєльсьчіки схавають і в захваті повторюють... 
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+3
Gargantua
сейчас валенки с запасными прибегут рассказывать про вброс )
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+2
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