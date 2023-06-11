Источник: Патрик ван Леувен в ближайшее время подпишет контракт с Шахтером

53-летний нидерландский специалист Патрик ван Леувен, который сейчас возглавляет луганскую «Зарю», в ближайшее время подпишет контракт с донецким «Шахтером».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, детальные переговоры между сторонами еще не состоялись, однако уже существует принципиальная договоренность между коучем и «горняками».

Назначение Патрика ван Луевена на пост наставника «Шахтера» – идея владельца клуба [Рината Ахметова – ред.], которую поддерживает генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Фаворит на замену ван Леувену в «Заре» является Валерий Кривенцов, чью кандидатуру поддерживают советники Евгения Геллера [президент «Зари» – ред.] в клубе и вне его.

Ранее стало известно о том, что президент «горняков» Ринат Ахметов лично принял решение об увольнении Игоря Йовичевича с поста наставника команды. Сообщалось, что руководство донецкого клуба рассматривает еще трех кандидатов на замену хорватскому коучу: Арне Слот, Винченцо Итальяно и Дженнаро Гаттузо.

Сам Йовичевич также подтвердил хорватским СМИ об уходе из «Шахтера».