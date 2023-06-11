Украина. Премьер лига11 июня 2023, 09:16 |
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ВИДЕО. Шедевры футбольной рекламы в Украине
Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика
11 июня 2023, 09:16 |
1062
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Реклама с футболистами нашего детства – это шедевры. И я предлагаю вам вспомнить самые лучшие образцы украинской футбольной рекламы нашего детства.
Воронин и Кока-Кола, Шевченко и Пепси, Рогань, Оболонь и тд, Ребров и Шовковский на карточках пополнения Киевстар... Все вспомнили?
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Комментарии 4
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Креативні були реклами. Як і футбол. Ех, юність... Сьогодні з креативного тільки способи знищення оркотарганів. Але нічого, і з цими тварями воїни ЗСУ справляться і ми повернемося до нормального життя. Шкода тільки, що у наших дітей спогади дитячі будуть зовсім не такими приємними...
Главная реклама у ЭэээАндрюши Шевы это политическая реклама 🤣🤣🤣Була мрія у нього
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ляпов як завжди посміховисько
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