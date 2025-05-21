На следующий день после матча в Одессе, который стал чемпионским для «Динамо», столичная команда провела семейный день в «Porsche Центр Киев Аэропорт». Событие было организовано совместно с партнером клуба, компанией Winner, для winners – новоиспеченных победителей чемпионата Украины.

На мероприятие, которое проходило в формате семейного дня, игроки и главный тренер были приглашены вместе со своими возлюбленными и детьми. Для гостей в «Porsche Центр Киев Аэропорт» была организована лаунж-зона с кейтерингом – едой и напитками. А для самых маленьких гостей – детская комната с аниматорами. Когда вся команда собралась в автосалоне, ведущий мероприятия предложил всем присутствующим сыграть в игру на отличное знание дорожных знаков, победители которой получили подарки от Winner.

На следующем этапе участники игры должны были угадать, кто из динамовцев похож на ту или иную модель автомобиля, учитывая ее характеристики. Некоторые сравнения присутствующие отгадали легко, другие стали неожиданностью. Например, капитана команды Виталия Буяльского сравнили с MG One, Николая Шапаренко – с Ford New Puma, Владислава Кабаева – с Volvo C40 Recharge, Александра Тимчика – с Porsche Boxster, Владислава Дубинчака – с Land Rover Range Rover Evoque, а Андрея Ярмоленко – с Land Rover Discovery. Самым интересным оказалось сравнение главного тренера команды Александра Шовковского с Ford Transit Kombi, эталоном надежности, автомобилем, который «всегда всех вывозит».

Главным событием Family Drive Day стал, собственно, тест-драйв модельного ряда, представленного в автосалоне. Здесь гостям был представлен широкий выбор, и каждый выбирал для теста то, что ему по вкусу или потребностям. Некоторые игроки со своими половинками выбирали более семейные автомобили, а некоторые – наоборот, более спортивные и динамичные.

ФОТО. Игроки Динамо в статусе чемпионов провели семейный день