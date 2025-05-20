Третья звезда на логотипе. Динамо начало продажу билетов на игру с Колосом

Заключительный домашний матч в чемпионском для себя сезоне «Динамо» проведет в субботу, 24 мая.

Соперником «бело-синих» в игре 30-го тура Премьер-лиги станет ковалевский «Колос». Матч состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.

Открыта продажа билетов на предстоящий матч. Помимо футбола, зрители станут свидетелями эмоциональной церемонии чемпионского награждения, где будет представлен обновленный клубный логотип с третьей звездой. Стоимость билета, в зависимости от категории, составит 300, 400 и 500 гривен.

Из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено. В «Динамо» ждут болельщиков на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Убежище на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона, под паркингом. Оно имеет все необходимое – питьевую воду, санузлы и т.п.