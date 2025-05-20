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Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 22:23 | Обновлено 20 мая 2025, 22:46
627
1

Третья звезда на логотипе. Динамо начало продажу билетов на игру с Колосом

Матч на клубном стадионе киевского клуба пройдет 24 мая в 18:00

20 мая 2025, 22:23 | Обновлено 20 мая 2025, 22:46
627
1
Третья звезда на логотипе. Динамо начало продажу билетов на игру с Колосом
ФК Динамо

Заключительный домашний матч в чемпионском для себя сезоне «Динамо» проведет в субботу, 24 мая.

Соперником «бело-синих» в игре 30-го тура Премьер-лиги станет ковалевский «Колос». Матч состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.

Открыта продажа билетов на предстоящий матч. Помимо футбола, зрители станут свидетелями эмоциональной церемонии чемпионского награждения, где будет представлен обновленный клубный логотип с третьей звездой. Стоимость билета, в зависимости от категории, составит 300, 400 и 500 гривен.

Из соображений безопасности количество билетов в продаже ограничено. В «Динамо» ждут болельщиков на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Убежище на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона, под паркингом. Оно имеет все необходимое – питьевую воду, санузлы и т.п.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка билеты логотип
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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apepa
Дырявые обьясните что звёзды обозначают на ваших грязных потных футболках??
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