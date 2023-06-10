Украина. Премьер лига10 июня 2023, 12:46 | Обновлено 10 июня 2023, 12:53
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Стал известен штаб Маркевича в Карпатах
Именитый тренер определился с командой помощников
10 июня 2023, 12:46 | Обновлено 10 июня 2023, 12:53
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Как стало известно Sport.ua из собственных источников, 72-летнему Мирона Маркевичу, который не так давно стал новым главным тренером львовских «Карпат» в работе с коллективом будут помогать Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий.
Напомним, ожидается, что игрокам «Карпат» Маркевич будет представлен в качестве главного тренер команды 19 июня.
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Львовские «Карпаты» по итогам сезона-2022/2023 не смогли завоевать путевку из Первой лиги чемпионата страны в Украинскую Премьер-лигу.
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