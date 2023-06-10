Украина. Первая лига10 июня 2023, 12:10 | Обновлено 10 июня 2023, 12:53
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В Карпатах определились с будущим Тлумака
Слово теперь за экс-наставником команды
10 июня 2023, 12:10 | Обновлено 10 июня 2023, 12:53
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Как стало известно Sport.ua из собственных источников, бывший главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак остается работать в структуре клубе.
После возвращения из отпуска ему предложат должность одного из директоров, но за что именно он будет отвечать – еще уточняется.
Напомним, ранее Sport.ua сообщал, что стала известна дата представления Мирона Маркевича игрокам «Карпат» в качестве нового главного тренера.
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