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Украина. Первая лига
10 июня 2023, 12:10 | Обновлено 10 июня 2023, 12:53
574
1

В Карпатах определились с будущим Тлумака

Слово теперь за экс-наставником команды

10 июня 2023, 12:10 | Обновлено 10 июня 2023, 12:53
574
1
В Карпатах определились с будущим Тлумака
ФК Карпаты Львов. Андрей Тлумак

Как стало известно Sport.ua из собственных источников, бывший главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак остается работать в структуре клубе.

После возвращения из отпуска ему предложат должность одного из директоров, но за что именно он будет отвечать – еще уточняется.

Напомним, ранее Sport.ua сообщал, что стала известна дата представления Мирона Маркевича игрокам «Карпат» в качестве нового главного тренера.

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Андрей Тлумак Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Gargantua
был бы директор, а за что отвечать придумают
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