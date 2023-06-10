В Карпатах определились с будущим Тлумака

Как стало известно Sport.ua из собственных источников, бывший главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак остается работать в структуре клубе.

После возвращения из отпуска ему предложат должность одного из директоров, но за что именно он будет отвечать – еще уточняется.

Напомним, ранее Sport.ua сообщал, что стала известна дата представления Мирона Маркевича игрокам «Карпат» в качестве нового главного тренера.