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Украина. Первая лига
10 июня 2023, 11:51 | Обновлено 10 июня 2023, 12:07
374
0

Маркевича представят игрокам Карпат 19 июня

Львовяне вскоре начнут новый этап

10 июня 2023, 11:51 | Обновлено 10 июня 2023, 12:07
374
0
Маркевича представят игрокам Карпат 19 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Перволиговые «Карпаты» из Львова, которые не сумели завоевать путевку в УПЛ в сезоне-2022/2023, начнут подготовку к новым испытаниям 19 июня.

Как стало известно Sport.ua из собственных источников, перед первой тренировкой футболистам будет представлен новый наставник - Мирон Маркевич, ассистентами которого будут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий.

В «Карпатах» ожидаются кардинальные кадровые изменения. «Зелено-белые» отказались от услуг арендованных Юрия Тлумака, Даниила Кныша, Ивана Бобко, Алексея Хобленко, Сергея Горбунова. Также в «Карпатах» больше не рассчитывают на Олега Леня, Романа Лепку, Дмитрия Махнева, Ростислава Тарануху, Валерия Болденкова.

В начале следующей недели с «Карпатами» подпишут контракты первые летние новобранцы. Что касается Маркевича, то он уже узаконил свои отношения с «Карпатами» на три года. В новом сезоне перед львовянами поставлена задача повыситься в классе.

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Первая лига Украины Карпаты Львов Мирон Маркевич
Источник Sport.ua
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