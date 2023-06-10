Маркевича представят игрокам Карпат 19 июня

Перволиговые «Карпаты» из Львова, которые не сумели завоевать путевку в УПЛ в сезоне-2022/2023, начнут подготовку к новым испытаниям 19 июня.

Как стало известно Sport.ua из собственных источников, перед первой тренировкой футболистам будет представлен новый наставник - Мирон Маркевич, ассистентами которого будут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий.

В «Карпатах» ожидаются кардинальные кадровые изменения. «Зелено-белые» отказались от услуг арендованных Юрия Тлумака, Даниила Кныша, Ивана Бобко, Алексея Хобленко, Сергея Горбунова. Также в «Карпатах» больше не рассчитывают на Олега Леня, Романа Лепку, Дмитрия Махнева, Ростислава Тарануху, Валерия Болденкова.

В начале следующей недели с «Карпатами» подпишут контракты первые летние новобранцы. Что касается Маркевича, то он уже узаконил свои отношения с «Карпатами» на три года. В новом сезоне перед львовянами поставлена задача повыситься в классе.