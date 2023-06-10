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  4. Владислав ВАНАТ: «Ребров сразу спросил, научился ли я общаться с судьями»
Чемпионат мира
10 июня 2023, 12:34 | Обновлено 10 июня 2023, 12:35
467
0

Владислав ВАНАТ: «Ребров сразу спросил, научился ли я общаться с судьями»

Молодой форвард «Динамо» – о дебютном вызове в сборную Украины

10 июня 2023, 12:34 | Обновлено 10 июня 2023, 12:35
467
0
Владислав ВАНАТ: «Ребров сразу спросил, научился ли я общаться с судьями»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

21-летний нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат прокомментировал дебютный вызов в национальную сборную Украины.

«Вызов в сборную не стал сильной неожиданностью, ведь я для этого работал, мечтал сюда попасть и мечты сбываются. Очень приятно здесь быть и видеть всех ребят.

Волнение было, когда узнал про вызов в первый раз, где-то 5 минут, а сейчас уже спокойно это принял и все хорошо.

Ребров – это очень хороший тренер. Я рад, что он пришел в нашу сборную и уверен, что он поднесет ее на более высокий уровень. Я с ним только поздоровался и он сразу спросил, научился ли я общаться с судьями. Я сказал, что научился», - сказал Ванат.

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Владислав Ванат Динамо Киев сборная Украины по футболу
Источник ВЗбирна
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