Владислав ВАНАТ: «Ребров сразу спросил, научился ли я общаться с судьями»

21-летний нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат прокомментировал дебютный вызов в национальную сборную Украины.

«Вызов в сборную не стал сильной неожиданностью, ведь я для этого работал, мечтал сюда попасть и мечты сбываются. Очень приятно здесь быть и видеть всех ребят.

Волнение было, когда узнал про вызов в первый раз, где-то 5 минут, а сейчас уже спокойно это принял и все хорошо.

Ребров – это очень хороший тренер. Я рад, что он пришел в нашу сборную и уверен, что он поднесет ее на более высокий уровень. Я с ним только поздоровался и он сразу спросил, научился ли я общаться с судьями. Я сказал, что научился», - сказал Ванат.