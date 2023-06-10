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Лига чемпионов
10 июня 2023, 05:15 | Обновлено 10 июня 2023, 05:28
92
0

Лаутаро МАРТИНЕС: «В финале Лиги чемпионов играешь не каждый день»

Форвард «Интера» поделился ожиданиями от финала ЛЧ против «Ман Сити»

10 июня 2023, 05:15 | Обновлено 10 июня 2023, 05:28
92
0
Лаутаро МАРТИНЕС: «В финале Лиги чемпионов играешь не каждый день»
УЕФА. Лаутаро Мартинес

Форвард итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити», который пройдет 10 июня в 22:00 в Стамбуле:

«Гол в полуфинале с Миланом? Это один из самых важных голов в моей карьере. И дело не в его красоте, а в том, насколько этот гол был важен, насколько грандиозен, учитывая контекст. Забитый мяч всегда дарит особые чувства, и теперь представьте, какими особенными они были в таком матче.

Самое главное, что он принес радость одноклубникам и болельщикам, помог успокоить команду. Мы знали, что стоит Милану забить гол, и ситуация может быстро поменяться, так что было важно унять мандраж и немного нас подрасслабить.

Финал против Ман Сити? Несомненно, что это одна из лучших команд в мире. Мне очень нравится ее футбол, и играть против нее будет сложно. Но мы уже встречались с очень сильными командами на групповом этапе и в плей-офф - и в итоге сыграли прекрасно.

Надо постараться получить удовольствие от матча, в финале Лиги чемпионов играешь не каждый день. Сбылась мечта каждого из нас, так что остается только как следует поработать и сыграть как можно лучше. Будем надеяться, что сильнейшая команда победит, и мы после матча поднимем трофей.

С первого дня после моего перехода Интер делал так, чтобы я чувствовал себя частью семьи, как будто всю жизнь здесь тренировался, а это очень важно для любого игрока. Я знал, что в прошлом здесь играло много аргентинцев. Диего [Милито], Хавьер [Дзанетти], Эстебан Камбьяссо, Вальтер [Самуэль] - все они провели в этом клубе замечательные годы. Принять эту эстафету - приятная ответственность. Очень горжусь тем, что делаю, и постоянно повторяю, что хочу добиться еще большего.

Джеко и Лукаку? Это два очень разных игрока. Эдин любит играть с мячом, он опускается ниже и взаимодействует с партнерами, а Ромелу предпочитает врываться в свободные зоны и просит защитников подключаться и освобождать пространство для второго нападающего. Мне комфортно с ними обоими. Стараюсь подстраиваться под них и под нужды нашей команды. Если надо забежать в свободную зону, чтобы освободить пространство для Эдина, я с легкостью это делаю. То же самое касается и Ромелу.

Симоне Индзаги? Всегда важно понимать, как мы хотим играть. Важно понимать идеи тренера. Не факт, что все хорошо сработает, если ты многое поменял. Поэтому нужна ясная мысль. Когда анализируешь матчи и соперника, все становится проще. Мы комфортно себя ощущаем с новым тренером, потому что он четко работает и тщательно готовится к матчам. Психологической подготовки такие игры не требуют просто из-за своего масштаба».

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Интер Милан пресс-конференция Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Интер Лаутаро Мартинес
Источник УЕФА
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