Лаутаро МАРТИНЕС: «В финале Лиги чемпионов играешь не каждый день»
Форвард «Интера» поделился ожиданиями от финала ЛЧ против «Ман Сити»
Форвард итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити», который пройдет 10 июня в 22:00 в Стамбуле:
«Гол в полуфинале с Миланом? Это один из самых важных голов в моей карьере. И дело не в его красоте, а в том, насколько этот гол был важен, насколько грандиозен, учитывая контекст. Забитый мяч всегда дарит особые чувства, и теперь представьте, какими особенными они были в таком матче.
Самое главное, что он принес радость одноклубникам и болельщикам, помог успокоить команду. Мы знали, что стоит Милану забить гол, и ситуация может быстро поменяться, так что было важно унять мандраж и немного нас подрасслабить.
Финал против Ман Сити? Несомненно, что это одна из лучших команд в мире. Мне очень нравится ее футбол, и играть против нее будет сложно. Но мы уже встречались с очень сильными командами на групповом этапе и в плей-офф - и в итоге сыграли прекрасно.
Надо постараться получить удовольствие от матча, в финале Лиги чемпионов играешь не каждый день. Сбылась мечта каждого из нас, так что остается только как следует поработать и сыграть как можно лучше. Будем надеяться, что сильнейшая команда победит, и мы после матча поднимем трофей.
С первого дня после моего перехода Интер делал так, чтобы я чувствовал себя частью семьи, как будто всю жизнь здесь тренировался, а это очень важно для любого игрока. Я знал, что в прошлом здесь играло много аргентинцев. Диего [Милито], Хавьер [Дзанетти], Эстебан Камбьяссо, Вальтер [Самуэль] - все они провели в этом клубе замечательные годы. Принять эту эстафету - приятная ответственность. Очень горжусь тем, что делаю, и постоянно повторяю, что хочу добиться еще большего.
Джеко и Лукаку? Это два очень разных игрока. Эдин любит играть с мячом, он опускается ниже и взаимодействует с партнерами, а Ромелу предпочитает врываться в свободные зоны и просит защитников подключаться и освобождать пространство для второго нападающего. Мне комфортно с ними обоими. Стараюсь подстраиваться под них и под нужды нашей команды. Если надо забежать в свободную зону, чтобы освободить пространство для Эдина, я с легкостью это делаю. То же самое касается и Ромелу.
Симоне Индзаги? Всегда важно понимать, как мы хотим играть. Важно понимать идеи тренера. Не факт, что все хорошо сработает, если ты многое поменял. Поэтому нужна ясная мысль. Когда анализируешь матчи и соперника, все становится проще. Мы комфортно себя ощущаем с новым тренером, потому что он четко работает и тщательно готовится к матчам. Психологической подготовки такие игры не требуют просто из-за своего масштаба».
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