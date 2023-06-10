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  4. ИНДЗАГИ: «Нет ничего невозможного. Мы сделали то, что казалось нереальным»
Лига чемпионов
10 июня 2023, 04:55 | Обновлено 10 июня 2023, 05:30
240
0

ИНДЗАГИ: «Нет ничего невозможного. Мы сделали то, что казалось нереальным»

Наставник «Интера» поделился ожиданиями от финала ЛЧ против «Ман Сити»

10 июня 2023, 04:55 | Обновлено 10 июня 2023, 05:30
240
0
ИНДЗАГИ: «Нет ничего невозможного. Мы сделали то, что казалось нереальным»
УЕФА. Симоне Индзаги

Наставник итальянского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити», который пройдет 10 июня в 22:00 в Стамбуле:

«Выдающийся успех. Мы вышли в финал, о котором все мечтали, и сделали это убедительно. Ключевым словом тут будет вместе, поскольку мы сотворили то, что казалось несбыточным, совместно с нашими болельщиками. Все вместе мы доказали, что нет ничего невозможного. Теперь надо увенчать все это предстоящим финалом, который обещает стать захватывающим действом.

Мы знаем, что это значило для города. За четыре с половиной месяца мы одержали победы в четырех дерби и представляем, какое удовлетворение испытали болельщики. Мы заслужили победу в полуфинале, игроки проявили агрессию и решительность, действовали с большим желанием. Мы уникальным образом начали первый матч, забили два быстрых гола, могли отличиться еще. Хорошее начало очень помогло.

Матч будет очень трудным. Мы не фавориты, но футбол тем и прекрасен. Мы играем против одной из лучших команд в мире. Тренер этой команды всем хорошо известен, но мы постараемся подготовиться как можно лучше.

Не собираемся менять свой подход к игре. По ходу матча будут отрезки, когда нам придется активнее атаковать, и отрезки, когда нужно будет хорошо играть в обороне. У нас еще есть время на подготовку, и мы учитываем каждую мелочь.

Пеп Гвардиола? Он создал целое движение своим видением футбола и игровым стилем. Это случилось еще в Барселоне. Он прогрессировал с каждым днем, поэтому я считаю, что его справедливо называют одним из лучших тренеров в мире.

У Сити прекрасная организация игры. У этой команды много индивидуально сильных футболистов, но при этом все они всегда играют как единое целое.

Лаутаро Мартинес? Это настоящий лидер. Он все еще молод, но уже стал чемпионом мира, выиграл много трофеев в Интере. Это очень хороший парень, который, вдобавок, чрезвычайно верен команде. Ему чужды мысли о поражении, и это делает его невероятно хорошим лидером».

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Интер Милан пресс-конференция Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Интер Симоне Индзаги
Источник УЕФА
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