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Лига чемпионов
10 июня 2023, 04:41 | Обновлено 10 июня 2023, 04:59
18
0

ГЮНДОГАН: «Турция – родина моих родителей. Ман Сити стремится к победе»

Хавбек «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от финала ЛЧ с «Интером»

10 июня 2023, 04:41 | Обновлено 10 июня 2023, 04:59
18
0
ГЮНДОГАН: «Турция – родина моих родителей. Ман Сити стремится к победе»
УЕФА. Илкай Гюндоган

Хавбек английского клуба «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против итальянского «Интера», который пройдет 10 июня в 22:00 в Стамбуле:

«Турция – родина моих родителей. Так что я очень горжусь возможностью сыграть в этом финале. Моя семья с нетерпением ждет этого матча, мои друзья тоже ждут его. И, конечно же, я тоже его жду.

У нас классная команда с потрясающими игроками. У нас замечательный тренер, который ставит перед нами все новые тактические задачи и продолжает выводить нас на новый уровень, а также искать решения наших проблем. Если что-то не сработает в одном конкретном матче, у нас всегда есть альтернативы. Я считаю, что это очень хорошо. Если будем психологически сильны и сыграем с таким же настроем, как в последние несколько недель, не думаю, что нас многие смогут одолеть.

Интер не просто так играет в финале. У них отличная команда, хотя этого не хватило, чтобы выиграть Серию А в этом сезоне. Но они только что выиграли Кубок Италии. Эта команда знает, как выигрывать трофеи. У Интера очень агрессивный стиль игры. Возможно, эта команда больше сосредоточена на обороне, но у нее нет проблем с построением атак. Это очень стабильная команда.

Обычно Интер много не пропускает. Так что нам будет непросто. Знаем, что они с радостью отдадут нам мяч. Многое будет зависеть от того, как мы им распорядимся. Мы должны остерегаться контратак. Нельзя терять концентрацию. Случиться может что угодно. Особенно в финале.

Эрлинг Холанд? Возможно, это лучший нападающий мира на сегодняшний день. С ним команда стала заметно сильнее. Он вывел нашу игру на новый уровень благодаря своей физической силе, психологии, скорости, и, в конце концов, конечно же, благодаря своим голами. Последние пару лет у нас не было классического центрфорварда, так что нам приходилось играть более гибко, чуть иначе.

Теперь же мы знаем, что у нас есть кому принять мяч в чужой штрафной и в том числе побороться за верховые подачи. Он очень хорошо играет головой и способен выигрывать борьбу у высоких и сильных центральных защитников. Это добавляет нашей игре дополнительную глубину, дает новую динамику. Кроме того, у него превосходный характер и прекрасный игровой настрой. Он уже принес нам уйму пользы. Будем надеяться, поможет он нам и в финале.

Пеп Гвардиола? Если оценивать, чего он добился с Барселоной в Испании, то он выиграл все что только возможно. Когда он работал в Баварии, я сам много лет играл против него за дортмундскую Боруссию. Мне кажется, он провел там три года и в каждом из них полностью доминировал в бундеслиге. Здесь же, с Манчестер Сити, он за семь лет стал пятикратным победителем самого тяжелого чемпионата в мире.

Так что не думаю, что нужно много рассказывать о его отношении к делу, настрое или подходе к работе. Все это давно и отчетливо задокументировано, черным по белому. Его успехи говорят сами за себя. Возможно, это лучший тренер в истории. По крайней мере, на моем веку.

Скажу так: не думаю, что наша команда стремится сейчас к чему-то сильнее, чем к победе в этом турнире. Нет ничего, чего бы мы желали больше, чем выиграть Лигу чемпионов».

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Манчестер Сити – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер Милан пресс-конференция Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Интер Илкай Гюндоган
Источник УЕФА
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