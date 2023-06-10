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Лига чемпионов
10 июня 2023, 04:23 | Обновлено 10 июня 2023, 04:59
42
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы должны выиграть Лигу чемпионов, это неизбежно»

Наставник «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от финала ЛЧ с «Интером»

10 июня 2023, 04:23 | Обновлено 10 июня 2023, 04:59
42
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы должны выиграть Лигу чемпионов, это неизбежно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник английского клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против итальянского «Интера», который пройдет 10 июня в 22:00 в Стамбуле:

«За время работы в Сити я понял, что перевозбуждение перед большими матчами нам не подходит. Мы отправимся в Стамбул, чтобы реализовать мечту, постараемся показать хорошую игру и одержать победу в финале. У нас был шанс сделать это два года назад, мы были очень близки к финалу в прошлом году. Сейчас мы снова здесь и отдадим все силы.

К финалу мы подойдем так, как подходим ко всем матчам Премьер-лиги в середине недели. Игроки будут сфокусированы на том, что надо делать, и больше ничего.

Как тренер я выходил в полуфиналы 10 раз, трижды играл в финалах, одержал две победы, и это мой четвертый финал. Лига чемпионов дала мне больше, чем я когда-либо мог представить. Если бы моя жизнь вдруг сейчас закончилась, у меня бы осталась одна победа в качестве игрока с клубом, который я так люблю, и еще две победы в качестве тренера этого клуба.

Футбол дает и забирает. Жизнь полна несправедливости, но то, что я считаю несправедливым для себя, справедливо для Атлетико, для Реала тоже справедливо и справедливо для Барселоны. Мир работает так. Мы постоянно хотим больше и больше, и это неправильно. Надо быть амбициозным, но не перебарщивать. Этот турнир дал мне очень и очень грустные моменты, которые ранят меня и всегда будут в моей памяти, но он также подарил чрезвычайно счастливые мгновения, которые тоже всегда будут со мной. Это жизнь, именно в этом природа спорта.

Очень много клубов прощались со своими идеями и проектами, потому что не могли выиграть этот турнир, и многие становились большими клубами, потому что выигрывали его. Я не разделяю этого, но понимаю, что все сделанное нами за эти годы, которые были очень хорошими, будет иметь смысл для остальных, только когда мы выиграем этот турнир. Если победы не будет, смысла будет меньше. Это немного несправедливо, но надо это принять. Это так работает.

Мы также должны принять то, что, если мы хотим сделать определяющий шаг к статусу большого клуба, то должны выиграть в Европе. Мы должны выиграть Лигу чемпионов, это неизбежно. Но самое важное – это снова и снова играть в этом турнире, играть в финалах. Два года назад у нас был финал, теперь мы снова в финале. Именно это определяет большой клуб. Год за годом ты борешься на поздних стадиях Лиги чемпионов и выигрываешь трофей.

В спорте не бывает неудач. Признание неудачи – это словно говорить, что твой соперник ничего не стоит. Разве это не значит, что соперник играл хорошо, что он был хорош? Спорт – это пытаться. Жить в спорте – это пытаться. Это пытаться снова и снова, собираться и опять пытаться. Когда побеждаешь, надо достойно отметить в своем кругу, когда проигрываешь – немного поплакать и вернуться на следующий день. Это спорт. Здесь нет неудач. Когда ты пытаешься, это не неудача».

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Источник УЕФА
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