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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 01:12 | Обновлено 10 июня 2023, 01:13
25
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – ЛНЗ

В с. Петрово состоится переходной матч украинской Премьер-лиги

10 июня 2023, 01:12 | Обновлено 10 июня 2023, 01:13
25
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – ЛНЗ
ФК Ингулец

В субботу, 10 июня, состоится первый переходной матч украинской Премьер-лиги, в котором петровский «Ингулец» сыграет против черкасского «ЛНЗ».

Поединок пройдет в с. Петрово на стадионе «Ингулец», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «ЛНЗ».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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