Украина. Премьер лига10 июня 2023, 01:12 | Обновлено 10 июня 2023, 01:13
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – ЛНЗ
В с. Петрово состоится переходной матч украинской Премьер-лиги
10 июня 2023, 01:12 | Обновлено 10 июня 2023, 01:13
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В субботу, 10 июня, состоится первый переходной матч украинской Премьер-лиги, в котором петровский «Ингулец» сыграет против черкасского «ЛНЗ».
Поединок пройдет в с. Петрово на стадионе «Ингулец», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «ЛНЗ».
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