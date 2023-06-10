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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 00:29 | Обновлено 10 июня 2023, 00:44
678
2

Ультрас Шахтера: «Эффективный менеджмент потерял самого крутого тренера»

Руководство горняков решило распрощаться с наставником Игорем Йовичевичем

10 июня 2023, 00:29 | Обновлено 10 июня 2023, 00:44
678
2
Ультрас Шахтера: «Эффективный менеджмент потерял самого крутого тренера»
ФК Шахтер Донецк. Игорь Йовичевич

Ультрас «Шахтера» из группы «Кроты» недовольны решением руководства клуба распрощаться с главным тренером Игорем Йовичевичем из Хорватии:

В сообщении «Кротов» сказано: «Боже, этот «эффективный менеджмент» потерял самого крутого тренера за последние много лет. Хотя, может ли что-нибудь нормальное долго продержаться при этом «эффективном менеджменте»?

Спасибо, Игор Йовичевич! Ты сделал команду пацанов, за которую хочется болеть. Команду, которая бьется. С характером. И благодарим за политическую позицию!»

Руководство «Шахтера» приняло решение прекратить сотрудничество с Игорем Йовичевичем, хотя хорватский тренер привел команду к золотым медалям чемпионата Украины, а в еврокубках горняки дошли до стадии 1/8 финала Лиги Европы.

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Источник Twitter
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Комментарии 2
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Александр Толстых
Да, бестолковый менеджмент, если уволили этого тренера.Думается,Йовичевич без работы долго не будет.
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Aleks04
Йовічевіч сам по собі інтелектуал, методист, але й тут же хитра і боягузлива людина. Поступила б йому "жирна" пропозиція з росії, він би поїхав туди. За цим, до речі, можна поспостерігати протягом найближчих 10-15 років (а може й 5), залежно від того, як Йобічевіч себе зарекомендує в Європі. Будучі тренером Дніпра-1, він не заперечував такий варіант. Хлопцям з Ультрас респект, що захищають нашу країну, але вони, мабуть з Донецького регіону, тому дуже наївні.
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