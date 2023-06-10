Ультрас Шахтера: «Эффективный менеджмент потерял самого крутого тренера»

Ультрас «Шахтера» из группы «Кроты» недовольны решением руководства клуба распрощаться с главным тренером Игорем Йовичевичем из Хорватии:

В сообщении «Кротов» сказано: «Боже, этот «эффективный менеджмент» потерял самого крутого тренера за последние много лет. Хотя, может ли что-нибудь нормальное долго продержаться при этом «эффективном менеджменте»?

Спасибо, Игор Йовичевич! Ты сделал команду пацанов, за которую хочется болеть. Команду, которая бьется. С характером. И благодарим за политическую позицию!»

Руководство «Шахтера» приняло решение прекратить сотрудничество с Игорем Йовичевичем, хотя хорватский тренер привел команду к золотым медалям чемпионата Украины, а в еврокубках горняки дошли до стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Боже, цей «ефективний менеджмент» втратив найкрутішого тренера за останні багато років. — Кроты (@Ultras_Shakhtar) June 9, 2023

Хоча, чи може щось нормальне довго протриматись при цьому «ефективному менеджменті»? — Кроты (@Ultras_Shakhtar) June 9, 2023