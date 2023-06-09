Байндл упустила победу с 5:2 в 3-м сете и вылетела из турнира в Хорвати

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 83) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В четвертьфинале соревнований украинка в трех сетах проиграла представительнице Словакии Ребекке Шрамковой (WTA 222) за 3 часа и 22 минуты.

WTA 125 Макарска. Грунт. 1/4 финала

Катерина Байндл (Украина) [6] – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:7 (8:10), 7:5, 5:7

В первой партии Катерина не смогла подать на сет и не реализовала 4 сетбола. Во втором сете Шрамкова имела два скрытых матчпоинта в 11-м гейме, однако Байндл взяла подачу, а затем сделала брейк.

В третьей партии украинка повела 5:2, однако проиграла 5 геймов подряд.

В полуфинале хорватского 125-тысячника Шрамкова сыграет с Жасмин Паолини (Италия, WTA 53).