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  4. Байндл упустила победу с 5:2 в 3-м сете и вылетела из турнира в Хорвати
WTA
09 июня 2023, 22:50 | Обновлено 09 июня 2023, 22:58
512
5

Байндл упустила победу с 5:2 в 3-м сете и вылетела из турнира в Хорвати

Катерина уступила Ребекке Шрамковой

09 июня 2023, 22:50 | Обновлено 09 июня 2023, 22:58
512
5
Байндл упустила победу с 5:2 в 3-м сете и вылетела из турнира в Хорвати
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 83) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В четвертьфинале соревнований украинка в трех сетах проиграла представительнице Словакии Ребекке Шрамковой (WTA 222) за 3 часа и 22 минуты.

WTA 125 Макарска. Грунт. 1/4 финала

Катерина Байндл (Украина) [6] – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:7 (8:10), 7:5, 5:7

В первой партии Катерина не смогла подать на сет и не реализовала 4 сетбола. Во втором сете Шрамкова имела два скрытых матчпоинта в 11-м гейме, однако Байндл взяла подачу, а затем сделала брейк.

В третьей партии украинка повела 5:2, однако проиграла 5 геймов подряд.

В полуфинале хорватского 125-тысячника Шрамкова сыграет с Жасмин Паолини (Италия, WTA 53).

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Катерина Байндл (Козлова) Ребекка Шрамкова WTA Макарска
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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dadlismit
Реальный БАЙНДЛЬ ! Так эпично просрать выигранный матч, просто нет слов ... 
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+7
Elis
Ех Катя, а де ж психологічна стійкість? 
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+4
Serhiy (Миколаїв)
От і добре, туда їй дорога, фанатці рузькава міра.
Ответить
0
Олександр Радченко
И эта туда же .Какой позор !
Ответить
0
Володимир Коваленко
Розслаблятись треба на дивані . Тоді по5 геймів підряд не програєш. ТЕЛЯ !
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-1
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