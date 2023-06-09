Италия09 июня 2023, 16:29 |
402
0
АНЧЕЛОТТИ: «Увольнение Мальдини – отсутствие уважения к традициям Милана»
Тренер «Реала» – о ситуации в бывшем клубе
09 июня 2023, 16:29 |
402
0
Бывший игрок и тренер «Милана» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение Паоло Мальдини с должности технического директора клуба:
«То, что произошло с Мальдини, свидетельствует об отсутствии уважения к традициям «Милана». Это правда, что вы не можете победить только благодаря истории, но правда и то, что история учит вас, как побеждать.
Клубы, которые думают только о бизнесе, а не о спортивной культуре, обречены на провал».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 июня 2023, 18:11 4
Тренер дал небольшой комментарий УАФ
Другие виды | 08 июня 2023, 23:00 6
В матче 1/16 финала ЧМ по socca сине-желтые обыграли соперника со счетом 3:1
Футбол | 08.06.2023, 20:29
Футбол | 09.06.2023, 13:49
Футбол | 09.06.2023, 07:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.06.2023, 19:35 1
Теннис
09.06.2023, 09:56 2
08.06.2023, 15:15 15
08.06.2023, 14:28 12
08.06.2023, 17:29 24
07.06.2023, 20:23 2
08.06.2023, 06:15 7