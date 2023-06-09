АНЧЕЛОТТИ: «Увольнение Мальдини – отсутствие уважения к традициям Милана»

Бывший игрок и тренер «Милана» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение Паоло Мальдини с должности технического директора клуба:

«То, что произошло с Мальдини, свидетельствует об отсутствии уважения к традициям «Милана». Это правда, что вы не можете победить только благодаря истории, но правда и то, что история учит вас, как побеждать.

Клубы, которые думают только о бизнесе, а не о спортивной культуре, обречены на провал».