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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Увольнение Мальдини – отсутствие уважения к традициям Милана»
Италия
09 июня 2023, 16:29 |
402
0

АНЧЕЛОТТИ: «Увольнение Мальдини – отсутствие уважения к традициям Милана»

Тренер «Реала» – о ситуации в бывшем клубе

09 июня 2023, 16:29 |
402
0
АНЧЕЛОТТИ: «Увольнение Мальдини – отсутствие уважения к традициям Милана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Бывший игрок и тренер «Милана» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение Паоло Мальдини с должности технического директора клуба:

«То, что произошло с Мальдини, свидетельствует об отсутствии уважения к традициям «Милана». Это правда, что вы не можете победить только благодаря истории, но правда и то, что история учит вас, как побеждать.

Клубы, которые думают только о бизнесе, а не о спортивной культуре, обречены на провал».

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Карло Анчелотти Паоло Мальдини Милан
Источник Il Giornale
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