ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил Мальдини

Итальянский «Милан» сообщил о том, что 54-летний Паоло Мальдини 5 июня завершил свою работу в клубе в качестве технического директора клуба.

«Мы благодарим его за годы службы на этой должности, способствовавшие возвращению в Лигу чемпионов и завоеванию Скудетто в сезоне 2021/22.

Его повседневные обязанности будет выполнять команда, работающая в тесном взаимодействии с первым менеджером команды, подчиняясь генеральному директору», – сказано в релизе миланского клуба.

Паоло Мальдини является воспитанником «Милан». Свою профессиональную карьеру с 1984 по 2009 год он провел исключительно в стане «россонери».