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Италия
06 июня 2023, 19:32 | Обновлено 06 июня 2023, 20:20
476
1

ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил Мальдини

Легендарный воспитанник «россонери» покидает клуб

06 июня 2023, 19:32 | Обновлено 06 июня 2023, 20:20
476
1
ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил Мальдини
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини

Итальянский «Милан» сообщил о том, что 54-летний Паоло Мальдини 5 июня завершил свою работу в клубе в качестве технического директора клуба.

«Мы благодарим его за годы службы на этой должности, способствовавшие возвращению в Лигу чемпионов и завоеванию Скудетто в сезоне 2021/22.

Его повседневные обязанности будет выполнять команда, работающая в тесном взаимодействии с первым менеджером команды, подчиняясь генеральному директору», – сказано в релизе миланского клуба.

Паоло Мальдини является воспитанником «Милан». Свою профессиональную карьеру с 1984 по 2009 год он провел исключительно в стане «россонери».

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Паоло Мальдини Милан Серия A чемпионат Италии по футболу отставка
Источник ФК Милан
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nivavn
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