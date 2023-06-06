ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил Мальдини
Легендарный воспитанник «россонери» покидает клуб
Итальянский «Милан» сообщил о том, что 54-летний Паоло Мальдини 5 июня завершил свою работу в клубе в качестве технического директора клуба.
«Мы благодарим его за годы службы на этой должности, способствовавшие возвращению в Лигу чемпионов и завоеванию Скудетто в сезоне 2021/22.
Его повседневные обязанности будет выполнять команда, работающая в тесном взаимодействии с первым менеджером команды, подчиняясь генеральному директору», – сказано в релизе миланского клуба.
Паоло Мальдини является воспитанником «Милан». Свою профессиональную карьеру с 1984 по 2009 год он провел исключительно в стане «россонери».
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