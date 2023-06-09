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  4. Катерина Байндл – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 июня 2023, 14:24 |
282
0

Катерина Байндл – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире серии WTA 125 в Хорватии

09 июня 2023, 14:24 |
282
0
Катерина Байндл – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катерина Байндл

9 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В 1/4 финала украинка сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии (№222 WTA). Встреча состоится после матча Шериф – Юань Юэ. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Аны Конюх (№173 WTA) или Жасмин Паолини (№53 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Ребекка Шрамкова Катерина Байндл (Козлова) смотреть онлайн WTA Макарска
Источник Sport.ua
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