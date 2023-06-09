Катерина Байндл – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире серии WTA 125 в Хорватии
9 июня украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).
В 1/4 финала украинка сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии (№222 WTA). Встреча состоится после матча Шериф – Юань Юэ. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки не играли между собой.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Аны Конюх (№173 WTA) или Жасмин Паолини (№53 WTA).
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