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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 13:49 | Обновлено 09 июня 2023, 13:50
459
0

Хорватские СМИ подтвердили увольнение Йовичевича из Шахтера

У «Горняков» будет новый тренер

09 июня 2023, 13:49 | Обновлено 09 июня 2023, 13:50
459
0
Хорватские СМИ подтвердили увольнение Йовичевича из Шахтера
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Игор Йовичевич покинул должность главного тренера «Шахтера». Об этом сообщает хорватский ресурс Sportske Novosti со ссылкой на близкое окружение 49-летнего специалиста.

В украинских СМИ информация об увольнении Йовичевича появилась еще вчера.

«Шахтер» уже занимается поиском нового тренера. Среди кандидатов – Арне Слот, Винченцо Итальяно и Дженнаро Гаттузо.

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Источник Jutarnji List
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