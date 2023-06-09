Хорватские СМИ подтвердили увольнение Йовичевича из Шахтера

Игор Йовичевич покинул должность главного тренера «Шахтера». Об этом сообщает хорватский ресурс Sportske Novosti со ссылкой на близкое окружение 49-летнего специалиста.

В украинских СМИ информация об увольнении Йовичевича появилась еще вчера.

«Шахтер» уже занимается поиском нового тренера. Среди кандидатов – Арне Слот, Винченцо Итальяно и Дженнаро Гаттузо.