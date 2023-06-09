Украина. Премьер лига09 июня 2023, 13:49 | Обновлено 09 июня 2023, 13:50
459
0
Хорватские СМИ подтвердили увольнение Йовичевича из Шахтера
У «Горняков» будет новый тренер
09 июня 2023, 13:49 | Обновлено 09 июня 2023, 13:50
459
0
Игор Йовичевич покинул должность главного тренера «Шахтера». Об этом сообщает хорватский ресурс Sportske Novosti со ссылкой на близкое окружение 49-летнего специалиста.
В украинских СМИ информация об увольнении Йовичевича появилась еще вчера.
«Шахтер» уже занимается поиском нового тренера. Среди кандидатов – Арне Слот, Винченцо Итальяно и Дженнаро Гаттузо.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июня 2023, 08:18 3
Шведский нападающий вспомнил лучших
Футбол | 09 июня 2023, 11:36 0
Станислав Ребров назвал идеального тренера для «Динамо» после Луческу
Футбол | 09.06.2023, 10:00
Футбол | 08.06.2023, 21:15
Теннис | 08.06.2023, 19:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.06.2023, 00:05 51
Футбол
07.06.2023, 12:50 3
08.06.2023, 23:00 6
07.06.2023, 22:06 22
07.06.2023, 22:23 8
07.06.2023, 12:19 56
08.06.2023, 21:59 6