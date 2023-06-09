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Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2023, 12:59 | Обновлено 09 июня 2023, 13:17
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1

Отец Реброва: «Сергей бывал в гостях у Леоненко, но близко с ним не дружил»

Станислав Ребров назвал друзей новоиспеченного наставника сборной Украины

09 июня 2023, 12:59 | Обновлено 09 июня 2023, 13:17
800
1
Отец Реброва: «Сергей бывал в гостях у Леоненко, но близко с ним не дружил»
УАФ. Сергей Ребров

Отец главного тренера сборной Украины Станислав Иванович Ребров рассказал, с кем у его сына были близкие дружеские отношения во время игровой карьеры в киевском «Динамо».

«Самыми близкими друзьями Сергея были Паша Шкапенко, который недавно умер, и Дима Парфенов из Одессы. Мы с женой даже с родителями Парфенова подружились. Также Сергей неоднократно бывал в гостях у Леоненко, но близко с ним не дружил, Виктор был постарше», - сказал Станислав Ребров.

Напомним, что 17 апреля стало известно о смерти экс-хавбека «Динамо» и национальной сборной Украины Павла Шкапенко. Бывший футболист ушел из жизни в возрасте 50 лет.

Дмитрий Парфенов никогда не играл в киевском «Динамо», но с Ребровым выступал в составе национальной и молодежной сборных Украины.

Парфенов является уроженцем Одессы, но уже длительное время живет в россии. Сейчас он там возглавляет команду «Родина».

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Источник FanDay
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Перець
В нього алергія на котів
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