ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»
Футбольный эксперт – о величине зарплаты новоиспеченного наставника сборной Украины
Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, прокомментировал назначение Сергея Реброва главным тренером национальной команды.
«У нас сборная государственная или частная? Мне без разницы, какие у них контракты, но люди должны знать. Потому что если пять гривен, то понятно, что будут скидки от болельщиков. А если пять миллионов, то тут уже будут вопросы.
Друзья, если это государственная сборная, мы, наверное, должны знать о контрактах, или опять тайна, как всегда. Пускай хоть миллиард получают, только нужно соответствовать.
Взяли тренера - контракт на столько-то, сколько, зачем, почему. Объяснили людям и все. При чем тут Ребров? Просто должно все быть правильно и профессионально, а не физкультурно. Тем более, это сборная», - сказал Леоненко.
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і яке тобі, лушпєнь, діло до чужих грошей? контракт - то справа УАФ та Реброва: за скілький останній погодився працювати та скільки перша погодилась йому платити - на тому і зійшлися. ні народу вцілому, ні котоводам, в тому числі видатним, зокрема, повідомляти про суму угоди вони не зобов'язані.
а вимагати з тренера потрібно однаково, незалежно від того, отримує він мільярд чи п'ять гривень
Сидить собі якийсь чувак і пописує на свою сторінку в телеграм. Що ви з цього Важливу Новину робите кожен раз? Ще і чорним виділили, як Супер Важливу Новину Щоб ніхто не пропустив.
Есть способ Витя залезь под одеялко и крикни сильно.
Абсолютно пофиг, это не мои деньги. Главный тренер должен иметь достойный заработок.