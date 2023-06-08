ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, прокомментировал назначение Сергея Реброва главным тренером национальной команды.

«У нас сборная государственная или частная? Мне без разницы, какие у них контракты, но люди должны знать. Потому что если пять гривен, то понятно, что будут скидки от болельщиков. А если пять миллионов, то тут уже будут вопросы.

Друзья, если это государственная сборная, мы, наверное, должны знать о контрактах, или опять тайна, как всегда. Пускай хоть миллиард получают, только нужно соответствовать.

Взяли тренера - контракт на столько-то, сколько, зачем, почему. Объяснили людям и все. При чем тут Ребров? Просто должно все быть правильно и профессионально, а не физкультурно. Тем более, это сборная», - сказал Леоненко.