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  4. ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»
Чемпионат мира
08 июня 2023, 10:19 | Обновлено 08 июня 2023, 10:24
2522
13

ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»

Футбольный эксперт – о величине зарплаты новоиспеченного наставника сборной Украины

08 июня 2023, 10:19 | Обновлено 08 июня 2023, 10:24
2522
13
ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»
Оксана Васильева. Сергей Ребров

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, прокомментировал назначение Сергея Реброва главным тренером национальной команды.

«У нас сборная государственная или частная? Мне без разницы, какие у них контракты, но люди должны знать. Потому что если пять гривен, то понятно, что будут скидки от болельщиков. А если пять миллионов, то тут уже будут вопросы.

Друзья, если это государственная сборная, мы, наверное, должны знать о контрактах, или опять тайна, как всегда. Пускай хоть миллиард получают, только нужно соответствовать.

Взяли тренера - контракт на столько-то, сколько, зачем, почему. Объяснили людям и все. При чем тут Ребров? Просто должно все быть правильно и профессионально, а не физкультурно. Тем более, это сборная», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 13
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Муґунот Уух
вкотре переконуюсь, що той Лєонєнко - то якесь хворе: людина лише день на посаді головного тренера, і вже якісь претензії, якісь "наїзди"
і яке тобі, лушпєнь, діло до чужих грошей? контракт - то справа УАФ та Реброва: за скілький останній погодився працювати та скільки перша погодилась йому платити - на тому і зійшлися. ні народу вцілому, ні котоводам, в тому числі видатним, зокрема, повідомляти про суму угоди вони не зобов'язані.
а вимагати з тренера потрібно однаково, незалежно від того, отримує він мільярд чи п'ять гривень
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+3
RoNIkyo
В його словах є сенс. 100% даю, що це писали Коти Леоненка, які розбираються в футболі
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+1
u6464u
в державі війна , вся УАФ  на чолі с павелкой поназначала собі космічні зарплати а тепер розповідають вони що проводять матч з Німечинною на підтримку ВСУ, так черті цинічні перечисліть свої зарплати як ви такі патріоти .
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+1
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anacreon
Хтось може пояснити, хто цей Леоненко і чого його кожний висір несуть на спортивні сайти як якесь Важливе Святе Одкровення. Він "спортивний експерт на зарплаті" у сайта чи що?
Сидить собі якийсь чувак і пописує на свою сторінку в телеграм. Що ви з цього Важливу Новину робите кожен раз? Ще і чорним виділили, як Супер Важливу Новину Щоб ніхто не пропустив.
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0
ss2000
Леоненко позаштатний кореспондент Спорт юа.
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0
vh
Дурне завело собі телеграм канал, а спортуа тепер буде з кожного повідомлення робити новину. Будьте гуманні до своїх читачів )
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0
Умник
Жаба она такая. 
Есть способ Витя залезь под одеялко и крикни сильно.
Абсолютно пофиг, это не мои деньги. Главный тренер должен иметь достойный заработок.
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0
Дані Рохас
База
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-1
maxxxx5577
у леона жаба давить дуже. Але ж правду каже, люди повинні знати делалі контракту
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-1
Сергей Кравчук
леон-----сколько в тебе дерьма.........
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-2
Alex Wolf
Хто про що,а я про гроші.
Ответить
-2
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