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Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 10:52 | Обновлено 17 апреля 2023, 10:58
13129
3

В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины

Павел Шкапенко отыграл за киевское «Динамо» шесть сезонов в 90-е

17 апреля 2023, 10:52 | Обновлено 17 апреля 2023, 10:58
13129
3
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
ФК Динамо Киев. Павел Шкапенко

В возрасте 50 лет умер бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Павел Шкапенко.

Об этом сообщает спортивный журналист Роман Бебех.

Павел отыграл за киевское «Динамо» шесть сезонов. Шестикратный чемпион Украины, трижды обладатель Кубка Украины.

Воспитанник запорожского футбола забивал «Барселоне», выступал за национальную сборную Украины. Также играл за украинские клубы «Металлург» (Запорожье), ЦСКА (Киев).

У Павла осталось две дочери.

Отметим, что 16 декабря прошлого года президент «Динамо» лично поздравлял Шкапенко с 50-летием.

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Павел Шкапенко Роман Бебех смерть Динамо Киев
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vitaha33
Хороший був футболіст, RIP
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+8
Gargantua
царство небесное
помню его гол Барселоне в том великом матче
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+4
Mykhailo Stepanov
Земля пухом..шкода...мій ровесник...пам'ятаю його гол Андерлехту в Брюсселі...30 років пройшло...
Ответить
+1
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