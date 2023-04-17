Украина. Премьер лига17 апреля 2023, 10:52 | Обновлено 17 апреля 2023, 10:58
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3
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
Павел Шкапенко отыграл за киевское «Динамо» шесть сезонов в 90-е
17 апреля 2023, 10:52 | Обновлено 17 апреля 2023, 10:58
13129
3
В возрасте 50 лет умер бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Павел Шкапенко.
Об этом сообщает спортивный журналист Роман Бебех.
Павел отыграл за киевское «Динамо» шесть сезонов. Шестикратный чемпион Украины, трижды обладатель Кубка Украины.
Воспитанник запорожского футбола забивал «Барселоне», выступал за национальную сборную Украины. Также играл за украинские клубы «Металлург» (Запорожье), ЦСКА (Киев).
У Павла осталось две дочери.
Отметим, что 16 декабря прошлого года президент «Динамо» лично поздравлял Шкапенко с 50-летием.
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помню его гол Барселоне в том великом матче