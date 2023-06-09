Раскрыта причина любви Соболенко к лукашенко

Экс-комментатор телеканала «Беларусь 5» Ярослав Писаренко рассказал о секретных отношениях ныне второй ракетки мира Арины Соболенко с белорусским диктатором александром лукашенко, которые начались в 2018 году.

Журналист поведал, что теннисистка сама напросилась на встречу с лукашенко, имея проблемы с агентом, который ей в финансовом плане просто закабалил.

«Соболенко совершила одну ошибку, которая в целом свойственна молодым спортсменам – она связалась попросту не с теми людьми. До своего взлета в 2018 году она подписала контракт с неким российским агентом, имя которого я так и не смог узнать. Говорят, даже в федерации тенниса это полузапретная тема даже в личных разговорах.

По условиям ей оплачивали все издержки, но призовые уходили тому самому агенту. Я не знаю достоверных цифр, но говорят, что Соболенко получала минимальный процент призовых за свои победы. По факту перед ней висела перспектива, что за свои лучшие спортивные годы она не заработает практически ничего, и решить этот вопрос в правовом поле она не могла.

Связью она решила воспользоваться, чтобы решить вопрос со своим контрактом. И вот на встрече, где-то за закрытыми дверями, Соболенко изложила все свои проблемы лукашенко. Опять-таки решить ситуацию в правовом поле было невозможно, но нашлись другие рычаги воздействия. И вот тут Соболенко избавилась от своих оков, но приобрела другие», – рассказал Писаренко в своем YouTube-канале «ЧестнОК».

Напомним, в ходе нынешнего Ролан Гаррос Соболенко заявила, что сейчас не поддерживает диктаторский режим лукашенко, который помогает рф во время войны с Украиной.