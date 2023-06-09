Уже в США. Экс-коуч Барселоны близок к тому, чтобы снова тренировать Месси

60-летний аргентинский специалист Херардо Мартино близок к тому, чтобы возглавить американский клуб «Интер Майами».

Как сообщает журналист Гастон Эдуль, стороны в ближайшее время достигнут соглашения.

Херрадо Мартино остается без работы с декабря 2022 года, когда он покинул сборную Мексики после вылета из ЧМ-2022. Мартино уже работал в МЛС в 2016 – 2018 годах с «Атланта Юнайтед». В 2018 году он привел команду к чемпионству, а сам был признан лучшим тренером сезона в лиге.

В сезоне 2013/14 аргентинский коуч тренировал «Барселону», за которую выступал звездный форвард Лионель Месси. Интересно, что ранее стало известно о том, что Лео перейдет в «Интер Майами».

На посту главного тренера «Интер Майами» Мартино может заменить Фила Невилла, который недавно был отправлен в отставку.