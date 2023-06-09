Уже в США. Экс-коуч Барселоны близок к тому, чтобы снова тренировать Месси
Херардо Мартино в ближайшее время может возглавить «Интер Майами»
60-летний аргентинский специалист Херардо Мартино близок к тому, чтобы возглавить американский клуб «Интер Майами».
Как сообщает журналист Гастон Эдуль, стороны в ближайшее время достигнут соглашения.
Херрадо Мартино остается без работы с декабря 2022 года, когда он покинул сборную Мексики после вылета из ЧМ-2022. Мартино уже работал в МЛС в 2016 – 2018 годах с «Атланта Юнайтед». В 2018 году он привел команду к чемпионству, а сам был признан лучшим тренером сезона в лиге.
В сезоне 2013/14 аргентинский коуч тренировал «Барселону», за которую выступал звездный форвард Лионель Месси. Интересно, что ранее стало известно о том, что Лео перейдет в «Интер Майами».
На посту главного тренера «Интер Майами» Мартино может заменить Фила Невилла, который недавно был отправлен в отставку.
Tata Martino está negociando su llegada a Inter de Miami para ser el DT. Está muy cerca.— Gastón Edul (@gastonedul) June 7, 2023
Vía @arielsenosiain pic.twitter.com/1UKmHkZ7PE
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