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  4. Уже в США. Экс-коуч Барселоны близок к тому, чтобы снова тренировать Месси
Франция
09 июня 2023, 04:39 |
63
0

Уже в США. Экс-коуч Барселоны близок к тому, чтобы снова тренировать Месси

Херардо Мартино в ближайшее время может возглавить «Интер Майами»

09 июня 2023, 04:39 |
63
0
Уже в США. Экс-коуч Барселоны близок к тому, чтобы снова тренировать Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Херардо Мартино

60-летний аргентинский специалист Херардо Мартино близок к тому, чтобы возглавить американский клуб «Интер Майами».

Как сообщает журналист Гастон Эдуль, стороны в ближайшее время достигнут соглашения.

Херрадо Мартино остается без работы с декабря 2022 года, когда он покинул сборную Мексики после вылета из ЧМ-2022. Мартино уже работал в МЛС в 2016 – 2018 годах с «Атланта Юнайтед». В 2018 году он привел команду к чемпионству, а сам был признан лучшим тренером сезона в лиге.

В сезоне 2013/14 аргентинский коуч тренировал «Барселону», за которую выступал звездный форвард Лионель Месси. Интересно, что ранее стало известно о том, что Лео перейдет в «Интер Майами».

На посту главного тренера «Интер Майами» Мартино может заменить Фила Невилла, который недавно был отправлен в отставку.

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Источник Twitter
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