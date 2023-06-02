Интер Майами отправил в отставку Фила Невилла

ФК «Интер Майами» объявил о расторжении контракта с англичанином Филом Невиллом, который был главным тренером клуба. Также «Интер» расстался с помощником Невилла Джейсоном Крайсом.

Исполнять обязанности главного тренера «Интера» будет Хавьер Моралес, который входил в тренерский штаб Невилла.

«Мы есть и всегда будем амбициозным клубом. Иногда путь к росту включает в себя трудные решения, и сегодня один из таких моментов. Мы благодарны Филу за самоотверженность и упорство, которые он привнес в «Интер Майами». Его позитивный вклад заложен в нашей командной культуре, и он достойно представлял наш клуб. Я хотел бы поприветствовать Хави Моралеса в его новой роли. Хави был ключевым членом нашей организации с первого дня и понимает наши цели» — сказал управляющий владелец «Интера» Хорхе Мас.

Невилл был назначен главным тренером «Интера» в январе 2021 года после трехлетнего пребывания на посту главного тренера женской сборной Англии. Под его руководством майамская команда вышла в плей-офф Кубка MLS в 2022 году. В текущем сезоне MLS «Интер» занимает последнее, 15-е, место в Восточной конференции.