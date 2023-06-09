Арина СОБОЛЕНКО: «Я не хочу говорить о политике. Я сделала все заявления»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из беларуси провела пресс-конференцию после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 от Каролины Муховой (6:7, 7:6, 5:7):

– Вы сказали несколько недель назад, что у вас еще нет визы для въезда в Великобританию. Мне просто интересно, у вас сейчас есть виза? Вы можете приехать?

– Да, теперь у меня есть виза. Я могу радоваться. Я еду на Уимблдон, и это отличная новость.

– Я хотел бы задать вам сложный вопрос: если я правильно понял на днях, вы сказали, что на данный момент не поддерживаете президента своей страны. Вы чувствуете себя хорошо? Вы чувствуете себя в безопасности с этим заявлением? Что вы думаете?

– Я не хочу сегодня говорить о политике. Я сделала все свои заявления. У вас есть это. Давайте просто поговорим о теннисе. Дайте мне отдохнуть, пожалуйста, от политики.

Ранее Соболенко заявила, что сейчас не поддерживает самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко.