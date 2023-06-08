Италия08 июня 2023, 20:22 | Обновлено 08 июня 2023, 20:23
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Ювентус предложил Рабьо годичный контракт
Француз может стать свободным агентом в конце месяца
08 июня 2023, 20:22 | Обновлено 08 июня 2023, 20:23
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«Ювентус» предложил Адриену Рабьо новый контракт всего на один год с сохранением текущей зарплаты в размере 7,5 миллиона евро. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ответа от Рабьо пока что нет. Контракт 28-летнего хавбека истекает в конце июня. Его приоритетом является переход в АПЛ.
Рабьо перешел в «Ювентус» в 2019 году из «ПСЖ» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и 6 ассистов в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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