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Италия
08 июня 2023, 20:22 | Обновлено 08 июня 2023, 20:23
237
0

Ювентус предложил Рабьо годичный контракт

Француз может стать свободным агентом в конце месяца

08 июня 2023, 20:22 | Обновлено 08 июня 2023, 20:23
237
0
Ювентус предложил Рабьо годичный контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

«Ювентус» предложил Адриену Рабьо новый контракт всего на один год с сохранением текущей зарплаты в размере 7,5 миллиона евро. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ответа от Рабьо пока что нет. Контракт 28-летнего хавбека истекает в конце июня. Его приоритетом является переход в АПЛ.

Рабьо перешел в «Ювентус» в 2019 году из «ПСЖ» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и 6 ассистов в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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Источник Sky Sport Italia
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