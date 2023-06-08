Ювентус предложил Рабьо годичный контракт

«Ювентус» предложил Адриену Рабьо новый контракт всего на один год с сохранением текущей зарплаты в размере 7,5 миллиона евро. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ответа от Рабьо пока что нет. Контракт 28-летнего хавбека истекает в конце июня. Его приоритетом является переход в АПЛ.

Рабьо перешел в «Ювентус» в 2019 году из «ПСЖ» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и 6 ассистов в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.