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  4. Рабьо хочет продолжить карьеру в АПЛ
Англия
15 мая 2023, 20:31 |
203
0

Рабьо хочет продолжить карьеру в АПЛ

Хавбеком интересуется «Манчестер Юнайтед»

15 мая 2023, 20:31 |
203
0
Рабьо хочет продолжить карьеру в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Контракт Адриена Рабьо с «Ювентусом» истекает в конце сезона. По информации инсайдера Фабрицио Романо, туринский клуб предложил хавбеку новое соглашение, но ответа пока нет.

Сам Рабьо хотел бы продолжить карьеру в АПЛ, где к нему проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». Полузащитник сборной Франции будет рассматривать варианты в конце сезона.

В нынешнем сезоне на счету Рабьо 11 голов и 4 ассиста в 44 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. 28-летний хавбек выступает за «Старую синьору» с лета 2019 года.

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Адриен Рабьо Манчестер Юнайтед Ювентус свободный агент
Источник Фабрицио Романо
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