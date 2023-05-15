Рабьо хочет продолжить карьеру в АПЛ

Контракт Адриена Рабьо с «Ювентусом» истекает в конце сезона. По информации инсайдера Фабрицио Романо, туринский клуб предложил хавбеку новое соглашение, но ответа пока нет.

Сам Рабьо хотел бы продолжить карьеру в АПЛ, где к нему проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». Полузащитник сборной Франции будет рассматривать варианты в конце сезона.

В нынешнем сезоне на счету Рабьо 11 голов и 4 ассиста в 44 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. 28-летний хавбек выступает за «Старую синьору» с лета 2019 года.