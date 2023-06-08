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Чемпионат Европы
08 июня 2023, 18:11 | Обновлено 08 июня 2023, 18:14
1958
1

Сергей РЕБРОВ: «К игрокам сборной Украины будут новые требования»

Тренер дал небольшой комментарий УАФ

08 июня 2023, 18:11 | Обновлено 08 июня 2023, 18:14
1958
1
Сергей РЕБРОВ: «К игрокам сборной Украины будут новые требования»
УАФ. Сергей Ребров

Новый тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о возвращении в Украину, а также о ближайших матчах. Команда сыграет спарринг с Германией, а также матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

О возвращении в Украину: «Я очень рад, что буду со своим народом, с Украиной. Моя семья, моя жена очень хотят вернуться. И мы рады это сделать. Когда мы возвращались на поезде, то я видел много детей, которые возвращаются. Для меня не так сложно вернуться, а вот им, наверное, сложнее. А для меня тут даже вопроса нет».

О давлении ближайших матчей отбора Евро-2024: «А разве где-то просто работать? Разве в «Аль-Айне» или «Ференцвароше» просто работать? Это были клубы с максимальными целями. Мы будем двигаться от игре к игре. Матч с Германией? Я считаю, что любая игра важная. Для меня все новое, для игроков будут новые требования с моей стороны. Так что все матчи важны, особенно с таким противником, как Германия».

О первой встрече с командой: «Волнения нет. Я очень рад вернуться. В другой стране тяжелее работать, в том числе из-за языка, из-за другой культуры. Мне будет комфортнее работать с украиноязычными игроками, которые меня знают и которые лучше поймут мои требования».

Дебют Реброва в сборной состоится 12 июня в контрольном матче против Германии.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Источник Sport.ua
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Zanregent
Ребров-стайл?
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