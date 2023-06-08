Кристиано БИРАГИ: «Очень тяжело проигрывать так. Внутри опустошение»

Капитан итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги прокомментировал поражение от английского «Вест Хэма» (1:2) в финале Лиги конференций.

«Очень тяжело проигрывать так. Трудно описать словами наши чувства. Внутри опустошение.

Мы были главными действующими лицами на поле, но играли для города, для болельщиков, для людей, которые приехали сюда после поражения в финале Кубке Италии, чтобы показать нам, как важна для них «Фиорентина». Очень жаль, что мы ничего не смогли выиграть для них», - сказал Бираги.

Напомним, во время матча Бираги разбили голову до крови предметом, брошенным с трибун.