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  4. ФОТО. Бираги разбили голову предметом с трибун. Финал ЛК был приостановлен
Лига конференций
07 июня 2023, 22:40 | Обновлено 07 июня 2023, 23:29
1807
7

ФОТО. Бираги разбили голову предметом с трибун. Финал ЛК был приостановлен

Фанаты «Вест Хэма» не позволили защитнику «Фиорентины» подать угловой

07 июня 2023, 22:40 | Обновлено 07 июня 2023, 23:29
1807
7
ФОТО. Бираги разбили голову предметом с трибун. Финал ЛК был приостановлен
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в Праге на «Фортуна Арене» проходит финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встречается с «Вест Хэмом».

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На 33-й минуте первого тайма встреча была приостановлена на нескольку минут.

Защитнику «Фиорентины» Кристиано Бираги зрители разбили голову до крови предметом, брошенным с трибун.

Бираги собирался исполнить угловой, но фанаты «Вест Хэма» не позволили это ему сделать, кидая на поле пластиковые стаканчики. Один из предметов разбил Кристиано голову.

Матч был приостановлен на 5 минут, Бираги оказали медицинскую помощь, перевязав голову, и игра продолжилась.

ФОТО. Бираги разбили голову предметом с трибун. Финал ЛК был приостановлен

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Mr.Frost
фанати вест хема, то не люди, то нелюди!
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Влад Тараненко
Ну, по нормальному, то це мала бути тех. поразка. 
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Springfield
Центурион! Другой ьы януковича включил и валялся пол часа.
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