7 июня в Праге на «Фортуна Арене» проходит финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встречается с «Вест Хэмом».

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На 33-й минуте первого тайма встреча была приостановлена на нескольку минут.

Защитнику «Фиорентины» Кристиано Бираги зрители разбили голову до крови предметом, брошенным с трибун.

Бираги собирался исполнить угловой, но фанаты «Вест Хэма» не позволили это ему сделать, кидая на поле пластиковые стаканчики. Один из предметов разбил Кристиано голову.

Матч был приостановлен на 5 минут, Бираги оказали медицинскую помощь, перевязав голову, и игра продолжилась.

ФОТО. Бираги разбили голову предметом с трибун. Финал ЛК был приостановлен